Wagen überschlägt sich

Drei Leichtverletzte sowie drei beschädigte Fahrzeuge und einen Gesamtsachschaden von etwa 16 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der B 31 bei Fischbach gefordert. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr eine 36-jährige Autolenkerin die B 31 neu in Richtung B 31 und erkannte zu spät, dass vor ihr zwei Fahrzeuge an einer roten Ampel anhalten mussten. Die Frau leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und verlor die Kontrolle über ihren Wagen, der zunächst gegen eine Leitplanke und weiter gegen den vor ihr haltenden Wohnanhänger prallte. Hierdurch wurde das Gespann auf das davor an der Ampel stehende Auto geschoben. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug der 36-Jährigen und kam schließlich nach Überqueren des Kreuzungsbereichs auf dem Dach im angrenzenden Grünstreifen wieder auf den Rädern zum Stehen.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch zwei Personen im Wohnwagengespann wurden durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.