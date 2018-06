Wagen fährt gegen offene Autotür

Ein 22-jähriger Mann hatte am Montag gegen 8 Uhr in der Steinbeisstraße Glück, als er sich in sein geparktes Auto beugte, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Ein 19-jähriger Autofahrer erkannte die offen stehende Fahrertüre zu spät, prallte mit dieser zusammen und schob den Wagen auf ein weiteres Auto auf. Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 7000 Euro. Das Auto war laut Polizei ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellt.