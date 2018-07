Die Schützen der Schützengesellschaft Friedrichshafen sind bei den Landesmeisterschaften wiedermal äußerst erfolgreich Die Häfler stellen mit Ralf Bodammer und Wolfgang Vogt einen Landesmeister sowie Vize-Landesmeister.

In der Disziplin „Speed Repetierflinte“ blieb Ralf Bodammer ungeschlagen und ließ mit einer TOP-Schießleistung die übrige Konkurrenz hinter sich. Damit darf er sich nun für ein Jahr Landesmeister nennen. Außerdem errang Bodammer in der Disziplin „Mehrdistanz Repetierflinte“ einen hervorragenden vierten Platz. Hier fehlte er das Podium nur hauchdünn. In seiner dritten Disziplin kam Pech dazu: In Führung liegend musste er in der Disziplin „Speed Selbstladeflinte“ wegen einem Waffendefekt aufgeben.

Ein weiterer Medaillengewinner ist Wolfgang Vogt. Beim „Fallschiebenschießen Unterhebelrepetierer wurde Vogt Vize-Landesmeister. Außerdem errang Vogt einen fünften Platz in der Anschlagsart „Speed Single Action Revolver“. Mit der „Mehrdistanz Repetierflinte“ und der „Fallscheibe Doppelflinte ohne Ejektor“ sicherte sich Vogt zudem einen sechsten sowie siebten Platz im jeweils stark besetzten Starterfeld. Aber auch Vogt verfolgte das Pech: Bei der „Kleinkaliberpistole Mehrdistanz“ wollten zwei Patronen einfach nicht losgehen und somit reichte es am Schluss leider „nur“ zu einem 18. Platz. Auch hier lag Vogt zuvor in einer sehr aussichtreichen Position um einen weiteren Podestplatz einheimsen zu können.

Gerhard Buri war bei den Landesmeisterschaften ebenfalls sehr erfolgreich. Mit der „25-Meter Pistole“ errang er mit 534 Ringen einen vierten Platz. Einen siebten Platz errang er zudem in der stark vertretenden Disziplin „Pistole 45 ACP“. Zudem sicherte sich Buri einen zehnten und dreizehnten Platz in den Klassen „Pistole 9mm“ und „25-Meter Zentralfeuerpistole“.

Mit ebenfalls hervorragenden Schießleistungen kann Corinna Jungnitz auf diese Meisterschaften zurück blicken. In der Damenklasse schoss sie mit dem Luftgewehr ,von insgesamt 400 möglichen , 388 Ringe. Damit reichte es für Jungnitz für Platz 13.