Wählen per Brief oder im Lokal

Alle Wahlberechtigten können direkt am Wahltag an diesem Sonntag, 26. September, im Wahlbüro ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben oder bereits vorab per Briefwahl abstimmen.

Rund 41 700 Bürgerinnen und Bürger sind für die Bundestagswahl 2021 wahlberechtigt und haben somit ihre Wahlbenachrichtigung erhalten. Mit der Wahlberechtigung kann entweder am Wahltag im Wahllokal oder vorab per Briefwahl gewählt werden.

Briefwahl per Post beantragen

Zur Beantragung der Briefwahl kann das Antragsformular, das der Wahlbenachrichtigung beiliegt, ausgefüllt, unterschrieben und rechtzeitig per Post an die Stadt Friedrichshafen geschickt werden. Alternativ kann das Antragsformular auch im Rathaus, Adenauerplatz 1 eingeworfen werden.

Briefwahl online beantragen

Die Briefwahlunterlagen können außerdem auch online beantragt werden – eine Anleitung befindet sich bei Wahlbenachrichtigung oder unter www.wahlen.friedrichshafen.de. Die Online-Beantragung ist bis Donnerstag, 23. September, um 12 Uhr möglich.

Briefwahl im Briefwahlbüro

Im Briefwahlbüro in der Eugen-Bolz-Straße kann die Briefwahl bis Freitag, 24. September, um 13 Uhr direkt vor Ort beantragt, ausgefüllt und abgegeben werden. Danach ist die Briefwahl noch bis 18 Uhr im Rathaus möglich.

Wählen im Wahllokal

Wer nicht per Briefwahl wählen möchte, kann am Wahlsonntag, 26. September, von 8 bis 18 Uhr im Wahllokal seine Stimme abgeben. Im Sinne des Infektionsschutzes sind die Maskenpflicht, die Händedesinfektion und die Abstandsregeln einzuhalten.