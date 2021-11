Wachtelgehege fängt Feuer – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Der Brand eines Wachtelgeheges hat am Freitag gegen 10.45 Uhr für einen Einsatz der Häfler Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Waggershauser Straße gesorgt. Eine 50-jährige Anwohnerin hatte laut Polizei ersten Ermittlungen zufolge eine Kerze als Heizung in das Gehege gestellt. Doch das ging schief.

Das Stroh und Holz habe daraufhin kurze Zeit später Feuer gefangen. Alle acht Wachteln konnten den Flammen entkommen, teilt die Polizei weiter mit. Da der Stall nah an einem Gebäude aufgestellt war, entstand an der Fassade Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen

Die 50-Jährige wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und vom Rettungsdienst am Einsatzort untersucht. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 20 Kräften am Einsatzort war, rückte, nachdem das Feuer gelöscht und das Gebäude gelüftet war, wieder ab.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Waggershauser Straße bis etwa 11.45 Uhr gesperrt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.