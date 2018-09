Württembergischer Yacht-Club führt 32 „Seebärle“ spielerisch ans Segeln heran

Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben in den Ferien am 30. „Seebärle-Lager“ des Württembergischen Yacht-Clubs teilgenommen. Spielerisch wird der Nachwuchs hier ans Segeln herangeführt. „Das Wetter war bombastisch“, blickt Patrick Egger zurück, der das Lager mit 32 Kindern und rund 16 Helfern leitete. „Wir haben viele Wasserspiele gemacht, etwa das Einsammeln von Luftballons auf dem Wasser mit den Optimisten-Jollen“, beschreibt Egger. Der Wind reichte „von ganz wenig bis ganz viel“: Einmal fegten Böen bis zu sechs Windstärken über den See. „Drei haben den Wind besiegt“, so Egger, „den Rest haben wir mit unseren sieben Sicherungsbooten eingesammelt.“ Höhepunkt war wieder die Stadtausfahrt: Alle 32 Kinder segelten mit ihren Optimisten von Seemoos in den Yachthafen des WYC, legten dort an einem langen Steg an und wurden - wie seit Jahrzehnten üblich - vom Präsidenten des Clubs zum Eisessen eingeladen. Übernachtet hatten Kinder wie Betreuer in großen Zelten in Seemoos, am Schluss gab es eine große Preisverteilung. Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Friedrichshafen hatte der Club auch wieder zum „Schnuppersegeln“ eingeladen. 13 Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren waren gekommen, um drei Tage lang dem Segelsport auf dem Wasser wie auf dem Lande (Knoten und Theorie) näher zu kommen. Der nächste Einsteiger-Segelkurs beginnt im Januar. Infos dazu erteilt der Jugendtrainer per E-Mail an trainer@wyc-fn.de. Foto: WYC