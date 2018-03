Landrat Lothar Wölfle hat in der jüngsten Ausschusssitzung für Soziales und Gesundheit des Bodenseekreises sechs neue Leitende Notärzte bestellt, wie das Klinikum Friedrichshafen mitteilt. Fünf davon sind Mitarbeiter des Klinikums Friedrichshafen.

Vier davon arbeiten hauptberuflich in der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie und eine Ärztin in der Inneren Medizin: Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Intensivmedizin. Ihrer neuen Aufgabe als Leitende Notärzte stellen sich nach der Ernennung. Dr. Martin Eble, Roswita Frick, Dr. Elke Küssner, Florian Sattler und Michael Walter sowie Dr. Markus Neff (DRK Bodensee-Oberschwaben) ehrenamtlich und wurden für fünf Jahre berufen.

„Mit Ihrer Bestellung zu Leitenden Notärzten wollen wir einmal öffentlichen machen, was eigentlich im Verborgenen passiert“, führte Landrat Wölfle in den Tagesordnungspunkt 1 der Sitzung ein und ergänzte später an die sechs Ärzte gewandt „ wir möchten damit auch Ihr besonderes ehrenamtliches Engagement würdigen“.

Die sechs neuen Leitenden Notärzte verstärken das bestehende Team, so dass die „Leitende Notarztgruppe“ des Bodenseekreises, die es seit 1999 im Landkreis gibt, nun noch breiter aufgestellt ist. Ihre Funktionen und Aufgaben sind im Rettungsdienstgesetzt klar geregelt: Jeder von ihnen wird als Führungskraft des organisierten Rettungsdienstes tätig sein, wir bei Großschadensfällen mit vielen Verletzten oder Erkrankten die medizinischen Maßnahmen am Notfallort leiten, koordinieren und überwachen. Sie werden weisungsbefugt sein gegenüber den beteiligten Ärzten, dem Rettungsdienstpersonal und gegebenenfalls anderem Personal.

Reinhold Stadler, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Medizin Campus Bodensee ist Sprecher der „Leitenden Notarztgruppe“ und bedankte sich im Namen aller für diese öffentliche Bestellung und der damit entgegengebrachten Wertschätzung.

Bild: