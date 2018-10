Ein Sachschaden von etwa 6000 Euro ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 9.45 Uhr in der Messestraße. Ein 40-jähriger VW-Passat-Fahrer fuhr in Richtung Messegelände und hielt wegen eines Rückstaus. Ein nachfolgender 26-jähriger VW-Golf-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Heck seines Vordermannes. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.