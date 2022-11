VR Bank Ravensburg-Weingarten vergibt Preis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Antonia Heinzius aus Aulendorf und Cora Macheit aus Oberteuringen sind die besten Absolventinnen 2022 in der Studienrichtung BWL-Finanzdienstleistungen an der DHBW Ravensburg. Dafür wurden sie nun von der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG mit jeweils 250 Euro ausgezeichnet. Verliehen wurde der Preis beim Finance Talk an der DHBW von Arnold Miller, Vorstandssprecher der VR Bank Ravensburg-Weingarten.

Antonia Heinzius Partnerunternehmen im dualen Studium war die Volksbank Bad Saulgau, nach ihrem Abschluss an der DHBW Ravensburg in der Studienrichtung BWL-Finanzdienstleistungen arbeitet sie in der Filiale Aulendorf. In ihrer Bachelorarbeit hat sie die Förderung und Bindung von Fachkräften bei der Volksbank Bad Saulgau beleuchtet. Mit der Wahl ihres Studiums und ihres Dualen Partners war sie vollauf zufrieden. „Bei einer Genossenschaftsbank bekommst du sehr viele Einblicke, ich bin froh, dass ich das alles mitnehmen konnte“, sagt die Aulendorferin.

Cora Macheits Partnerunternehmen war CHG-MERIDIAN in Weingarten, nach ihrem Abschluss an der DHBW Ravensburg arbeitet sie als Business Consultant und ist fachlich verantwortlich für die Weiterentwicklung einer Software. In ihrer Bachelorarbeit hatte sie sich mit der Implementierung eines agilen selbststeuernden Systems beschäftigt. Fachlich war für sie im Studium speziell der Bereich Leasing interessant – geschätzt hat sie aber auch die Einblicke in Bank und Versicherungen. Das duale Studium war für beide Preisträgerinnen genau das richtige – „ich würde es nie anders machen“, sagt Antonia Heinzius.

Arnold Miller, Vorstandssprecher der VR Bank Ravensburg-Weingarten, hat den Preis beim Finance Talk an der DHBW Ravensburg vergeben. Er betonte die gute Zusammenarbeit zwischen der VR Bank und der DHBW Ravensburg. „Wir bilden aus tiefster Überzeugung gemeinsam mit der DHBW Ravensburg im dualen Studium aus. Die beiden Preisträgerinnen haben sich dabei einen ambitionierten Studiengang ausgesucht.“ Die VR Bank Ravensburg-Weingarten ist bereits seit 1990 Partnerunternehmen der DHBW Ravensburg, der Preis im Bereich BWL-Finanzdienstleistungen wurde nun zum fünften Mal vergeben.