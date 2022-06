Gratistickets für das „White Dinner“ beim Fränkel Open Air zu gewinnen

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: Am Freitag beginnt in der Allmandstraße das „Fränkel Open Air“ mit „voXXclub“, einem White Dinner und den „Jungen Zillertalern“. Der Erlös der Veranstaltung, zu der auch eine ökumenische Andacht am Sonntag gehört, fließt an die Hilfsaktion „Häfler helfen“.

Nach der zweimaligen pandemiebedingten Absage des Weihnachtsliedersingens in der Nordstadt sind die beiden Vorstände des Immobilienunternehmens Fränkel AG, Peter Buck und Jacqueline Egger-Buck, jetzt sommerlich unterwegs. „Wir machen aus der Not einfach eine Tugend und laden vom 1. bis zum 3. Juli zum Open Air in die Allmandstraße ein“, sagt Peter Buck.

„voXXclub“ legt um 19.30 Uhr los

So sieht das Programm aus: Los geht es am Freitag, 1. Juli. Nach der Vorgruppe „Zeebrass“, die ab 18 Uhr spielt, sorgen ab 19.30 Uhr die Jungs der Schlagerband „voXXclub“ bei freiem Eintritt für Stimmung. Einlass ist ab 17 Uhr.

Am Samstag steigt ein „White Dinner“ mit vier Gängen, Weinbegleitung, Modenschau und dem DJ Luca Iannuzzi, der gemeinsam mit einem Saxophonisten musikalisch durch den Abend begleitet. Einlass für rund 200 Gäste ist ab 17 Uhr, los geht es um 17.30 Uhr. Es gibt noch einige Restkarten im Haushaltswarenladen Fränkel 1888.

Sorgen am Freitagabend für gute Laune: „voXXclub“. (Foto: C. BARZ)

Tickets für das „White Dinner“ zu gewinnen

Zudem verlosen Fränkel und die „Schwäbische Zeitung“ zwei mal zwei Tickets für das „White Dinner“ im Wert von je 149 Euro. Auf der Menükarte stehen unter anderem gebratene Wassermelone, Gazpacho mit Garnelen und niedertemperaturgegartes Flat Iron Steak. Wer Appetit bekommen hat, der sende am Freitag, 1. Juli, zwischen 10 und 11 Uhr eine Mail mit der Betreffzeile „White“ an folgende Adresse: gewinnen.friedrichshafen@schwaebische.de. Wir informieren ausschließlich die beiden Gewinner noch am gleichen Tag telefonisch. Also bitte die Nummer angeben.

Heizen am Sonntag ein: „Die Jungen Zillertaler“. (Foto: Die Jungen Zillertaler)

Der Sonntag beginnt mit einer ökumenischen Andacht in der Allmandstraße, die vom katholischen Dekan Bernd Herbinger und dem evangelischen Co-Dekan Reimar Krauß gestaltet wird. Es folgt ab 11 Uhr ein Frühschoppen. Bis 14 Uhr spielen „Die jungen Zillertaler“.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, nicht nur beim Vier-Gänge-Menü am Samstag. Am Freitag reichen der Musikverein Berg rote und weiße Würste, die Osteria Da Pietro Pizzaschnitten und der Supermarkt Feneberg Laugenbrot. Es gibt zudem Aperol Spritz, Bier und alkoholfreie Getränke. Beim Frühschoppen am Sonntag wird ein „Schwäbischer Wagen“ weiße, rote und Curry-Wurst, Pommes, Schupfnudeln, Hacksteak und Schweinesteak anbieten. Ein Bowl-Wagen ist ebenfalls vor Ort.

Fränkel-Stiftung verdoppelt Freitagsspende

Neben Unterhaltung, guter Laune und einer Belebung der Nordstadt hat das Fränkel Open Air vor allem den guten Zweck im Sinn. Der Erlös der Veranstaltung, bei der am Freitag und am Sonntag Spenden gesammelt werden, kommt nämlich komplett der Aktion „Häfler helfen“ zugute, mit der „Schwäbische Zeitung“, katholische und evangelische Kirche Menschen in Notlagen unterstützen. Peter Buck hat angekündigt, dass die Fränkel-Stiftung für jeden Euro, der am Freitagabend gegeben wird, noch einen weiteren Spendeneuro drauflegt.

Alle Infos und Tickets für das White Dinner unter www.fraenkel-fn.de