„VoXXclub“ und „Die jungen Zillertaler“ gratis: Fränkel AG lädt zum Open Air in die Allmandstraße ein

Die Fränkel AG macht’s nochmal: Die Allmandstraße wird erneut zum Musikboulevard – diesmal nicht beim Weihnachtsliedersingen im Winter, sondern beim sommerlichen „Fränkel Open Air“. Der Erlös wird wieder an „Häfler helfen“ fließen.

Es war ein Experiment – und es hat wunderbar funktioniert. Als Dankeschön für die Geduld während einer fast zweijährigen Bauzeit in der Allmandstraße und als Impuls für die Nordstadt hat die Fränkel AG im Dezember 2019 zum Weihnachtssingen eingeladen und rund 2000 Menschen haben sich das nicht entgehen lassen. Mehrmals hat das Immobilienunternehmen danach versucht, aus der gelungenen Premiere eine schöne Tradition zu machen. Immer wieder hat Corona der guten Idee einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Aus der Not eine Tugend machen.

Nach der jüngsten pandemiebedingten Absage des Weihnachtsliedersingens im Dezember 2021 setzen die beiden Fränkel-Vorstände Peter Buck und Jacqueline Egger-Buck jetzt auf den Sommer. „Wir machen aus der Not einfach eine Tugend und laden vom 1. bis zum 3. Juli zum Open Air in die Allmandstraße ein“, sagt Peter Buck.

Heizen am 1. Juli in der Allmandstraße ein: die Schlagerband „voXXclub“. (Foto: C. BARZ)

So sieht das Programm aus: Los geht es am Freitag, 1. Juli. Nach der Vorgruppe „Zeebrass“, die ab 18 Uhr spielt, sorgen ab 19.30 Uhr die Jungs der Schlagerband „voXXclub“ bei freiem Eintritt für Stimmung in der Allmandstraße. Einlass ist ab 17 Uhr.

White Dinner mit DJ und Modenschau

Am Samstag steigt dort ein White Dinner mit vier Gängen, Weinbegleitung, Modenschau und dem DJ Luca Iannuzzi, der gemeinsam mit einem Saxophonisten musikalisch durch den Abend begleitet. Einlass für die 200 Gäste ist ab 17.30 Uhr, los geht es um 18.30 Uhr. Ein Ticket für diesen exklusiven Abend kostet 149 Euro, ein ganzer Tisch mit zehn Sitzplätzen ist für 1500 Euro buchbar.

Spielen beim Frühschoppen am 3. Juli: „Die jungen Zillertaler“. (Foto: Die Jungen Zillertaler)

Mit einem Frühschoppen am Sonntag, 3. Juli, endet das „Fränkel Open Air“. Startschuss ist um 11 Uhr. „Die jungen Zillertaler“ sorgen dann bis 14 Uhr für gute Laune. Der Eintritt ist wieder frei. In der Allmandstraße wird während des Open Airs nicht nur gesungen und gespielt, sondern auch gegessen und getrunken. An mehreren Ständen ist fürs leibliche Wohl gesorgt.

„Häfler helfen“ hofft auf viele Spenden

„Wir müssen mal wieder was für die Nordstadt tun“, sagt Jacqueline Egger-Buck. Vor allem aber soll die Veranstaltung – neben Unterhaltung und guter Laune – dem guten Zweck dienen. Der Erlös des „Fränkel Open Air“ kommt nämlich komplett der Aktion „Häfler helfen“ zugute, mit der „Schwäbische Zeitung“, katholische und evangelische Kirche Menschen in Notlagen unterstützen.

Beim Weihnachtssingen in der Allmandstraße im Jahr 2019 kamen unterm Strich 5000 Euro für „Häfler helfen“ zusammen. „Das toppen wir“, gibt Peter Buck die Richtung vor.