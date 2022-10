Vorverkaufsstart für Bühne FN 5

Die Ailinger Theatergruppe Bühne FN 5 startet ihren Vorverkauf für die diesjährigen Aufführungen am Donnerstag, 27. Oktober. Gespielt wird laut Mitteilung die Kriminalkomödie „Halbpension mit Leiche“, verfasst vom Autorenteam „Die Acht“. Gespielt wird im Gemeindehaus Berg an folgenden Terminen: Samstag, 12. und 19. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 13. und 20. November, 16.30 Uhr.

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es an folgenden Orten und Terminen: Im Rathaus Ailingen, am Donnerstag, den 27. Oktober, 9.30 bis Uhr, Samstag, 29. Oktober, 10 bis 11.30 Uhr, Donnerstag, 3. November, 9.30 bis 11 Uhr, Samstag, 5. November, 10 bis 11.30 Uhr, Donnerstag, 10. November, 9.30 bis 11 Uhr. Im Gemeindehaus Berg am Freitag, 11. November, 17 bis 18.30 Uhr.