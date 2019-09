Tickets für die City of Music sind ab sofort in der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung erhältlich – außerdem bei Media Markt am Bodenseecenter und allen teilnehmenden Clubs, Bars, Kneipen und Restaurants. 13 Euro kostet das Bändchen, mit dem die Partygäste Zugang zu allen 19 Locations haben. Abonnenten der SZ zahlen 12 Euro und an der Abendkasse jeder Location kostet das Bändchen 16 Euro. Weitere Tickets und Informationen gibt es online unter www.cityofmusic-fn.de