Vortrag zu paritätischem Wahlrecht

Eine der prominentesten und fachkundigsten Befürworterinnen eines paritätischen Wahlrechts ist Silke Ruth Laskowski, die auf Einladung des Frauennetzwerks „Bo-Ra – Frauen für die Politik“ am Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr auf dem ZF Campus, Forum Graf Soden der Zeppelin Universität Friedrichshafen, Fallenbrunnen 3, über die rechtlichen Möglichkeiten und Chancen eines Paritätsgesetzes sprechen wird. Die Professorin für öffentliches Recht ist Leiterin ihres Fachgebietes an der Uni Kassel und Mitglied in der Bundestagskommission zur Reform des Bundeswahlrechts.

Ein Instrument, um die strukturell bedingte Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten zu beseitigen, könnte ein Paritätsgesetz sein, heißt es in der Ankündigung von „Bo-Ra“. Dafür sehe Laskowski weiterhin rechtliche Möglichkeiten, über die sie mit den Gästen an dem Abend ins Gespräch kommen will. Die Ravensburger Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt wird zuvor einen Einblick in ihre Arbeit im Parlament geben und Britta Wagner wird die Initiative Bo-Ra vorstellen. Im Anschluss laden die Bo-Ra-Frauen zum Austausch ein, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Über die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen – und doch sind sie nur zu einem guten Drittel im Bundestag vertreten, im Landtag Baden-Württemberg sind es 29 Prozent, in manchen Kommunalparlamenten weit weniger. Dies möchte die überparteiliche Initiative „B-o-R-a“ ändern, ein loser Zusammenschluss von Kommunalpolitikerinnen und politisch interessierten und engagierten Frauen aus dem Landkreis Ravensburg und Bodenseekreis.