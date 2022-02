Mal-Workshop im Zeppelin Museum

Das Zeppelin Museum Friedrichshafen bietet am Sonntag, 13. Februar, ein Zeichen- und Malworkshop von 14 bis 16 Uhr an. Der Praxisworkshop Workshop folgt dem Motto Stadt, Haus, See. Zeichnen und Malen „en plein air“. An vier Terminen eifern die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Plein-Air-Künstler und -Künstlerinnen der Bodenseeregion nach und zeichnen in der Stadt und in der Natur, heißt es in der Pressemitteilung des Museums. Die Kurse stehen Anfängerinnen und Anfänger offen.

Das Museum stellt die nötigen Utensilien zur Verfügung. Führungen und Veranstaltungen im Museum unterliegen der 2G Regelung (geimpft, genesen). Eine Anmeldung ist bis Freitag, 11. Februar, 14 Uhr, erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und der Telefonnumer 07541/ 380 125 oder per Mail an anmeldung@zeppelin-museum.de.