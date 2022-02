Vortrag über „Pädagogisches Leben am Bodensee“ im Zeppelin Museum

Der Vortrag „Pädagogisches Leben am Bodensee“ thematisiert am Donnerstag, 10. Februar ab 19 Uhr, die Breite des pädagogischen Lebens und die Grenzen der Schulerfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Bodensee. Das berichtet das Zeppelin Museum Friedrichshafen in einer Pressemitteilung. Jürgen Oelkers von der Universtität Zürich hält den Vortrag in Kooperation mit dem Schulmuseum Friedrichshafen im Zeppelin Museum.

Führungen und Veranstaltungen im Museum unterliegen der 2G Regelung (geimpft, genesen). Kinder unter sechs Jahren und Schülerinnen und Schüler (6-17 Jahre), die einen entsprechenden Nachweis bringen können (Schüler- oder Kinderausweis), sind ausgenommen. Die Kosten dafür, können die Teilnehmer selbst bestimmen laut Mitteilung. „Bezahlen Sie so viel, wie die Veranstaltung Ihnen wert ist“, heißt es darin. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 10. Februar bis 16 Uhr, ist erforderlich. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07541 / 380 125 oder per Mail an anmeldung@zeppelin-museum.de.