Vortrag über den Spagat zwischen Familie und Beruf

Die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg veranstaltet am Donnerstag, 13. Oktober, von 9 bis 11.30 Uhr einen Vortrag für alle, die nach der Familien- oder Pflegezeit wieder ins Berufsleben einsteigen möchten oder die bereits mit beiden Beinen im Berufsleben stehen. Veranstaltungsort ist das Berufsinformationszentrum Ravensburg in der Schützenstr. 69.

Der Vortrag dreht sich nicht nur um organisatorische Rahmenbedingungen, sondern betrachtet auch die individuelle Situation. Praxistipps und Übungen für daheim runden den Vortrag ab, heißt es in einer Ankündigung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung bei Katharina Franken, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Telefon 07541/309 43 oder per E-Mail an Konstanz-Ravensburg.BCA@arbeitsagentur.de.