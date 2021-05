Vortrag für Gründer zum Thema Verkaufen

Der Abschlussteil der diesjährigen Seminarreihe Gründungskompass Bodensee findet am 10. Juni um 17 Uhr statt. Unter der Überschrift „Verkaufen“ geht es laut Pressemitteilung darum, wie Existenzgründende durch einen überzeugenden persönlichen Auftritt Interessierte zu Kunden zu machen. Im Anschluss an den Online-Vortrag können sich Teilnehmende in kleinen Gruppen mit der Referentin und weiteren Gründungsinteressierten austauschen.

Ursula Kraemer, Gründungs- und Businesscoach und Inhaberin von navigo, bringt aus ihrer mehr als 25-jährigen Berufspraxis hilfreiche Tipps mit, wie ein professioneller Auftritt gelingen kann und Interessierte zu zahlenden Kunden werden. „Nachdem viel Zeit in die Vorbereitung einer Existenzgründung investiert wurde, ist das erfolgreiche Verkaufen das Ziel. Doch gerade in der Kommunikation mit potenziellen Kunden lauern Fallstricke, die es zu beachten gilt“, empfiehlt Manuel Sitta, Kaufmännischer Leiter der WFB, ratsuchenden Gründern in persönlichen Informationsgesprächen. Im Anschluss an den Online-Vortrag erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen oder unter vier Augen mit der Referentin und weiteren Gründungsinteressierten auszutauschen.

Der Gründungskompass Bodensee ist eine Seminarreihe für Gründungsinteressierte. Sechs kostenfreie Vorträge beinhalten Tipps und Tricks aus Theorie und Praxis. Im Austausch mit Experten und weiteren Gründungsinteressierten können eigene Ideen weiterentwickelt und Fragen geklärt werden. Eine neue Auflage der Reihe ist für die erste Jahreshälfte 2022 geplant.