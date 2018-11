Wollust, Zorn, Neid, Völlerei, Hochmut, Trägheit und Habgier: Wer den Katalog der Sieben Todsünden aufmacht, begegnet einem uralten Katalog menschlicher Laster, der bis ins vierte Jahrhundert zurückreicht. Sind wir darüber nicht längst hinaus? Lassen wir Teufel und Verdammnis beiseite, muss man sagen: nein. Der Psychologe Heiko Ernst hat ein Buch über seine Auslegung der Sieben Todsünden für die Gegenwart geschrieben. Er kommt zu dem Ergebnis: „Die Hölle machen wir uns selbst. Habgier, Zorn, Neid und die anderen Sünden vergiften auch heute nicht nur unsere Beziehungen zu den Mitmenschen, sie sind nicht nur die Ursache von Ausbeutung, Betrug, Gewalt, Naturzerstörung und vielen anderen ‚Krankheiten‘ der Gesellschaft – sie machen uns als Einzelne seelisch und körperlich krank.“

Hauptkommmissar und Autor

Diese Auffassung teilen auch die katholische und die evangelische Kirche in Friedrichshafen. Gemeinsam setzen sie deshalb ihren 2015 begonnenen Veranstaltungszyklus rund um die Sieben Todsünden fort. Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 21. November, laden beide Kirchen um 19 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Schlosskirche ein. Der liturgische Rahmen wird dabei kurz gehalten, um dem Gast des Abends mehr Raum zu geben: Manfred Paulus. Der Erste Kriminalhauptkommissar a.D. und Buchautor wird über die „Todsünde“ der Wollust sprechen – über die Folgen von Wollust in ihrer heutigen Form: nämlich Frauenhandel und Zwangsprostitution.

Der katholische Dekan Bernd Herbinger ordnet die Aktualität des Themas theologisch ein: „Hintergrund dieser organisierten Verbrechen ist der Missbrauch des Gottesgeschenks der Sexualität. Das nennt man dann Wollust, also die Unterordnung der Würde eines anderen Menschen, meist kaum erwachsener Frauen, durch Männer, die nicht bereit sind, ihre sexuelle Lust dem Wohlergehen eines anderen Menschen unterzuordnen.“ Als Amtsträger der katholischen Kirche weiß Herbinger, welcher Einwand jetzt kommt: dass gerade die katholische Kirche über solche Verbrechen nicht erhaben ist. „Warum“, bringt Herbinger die Rede selbst darauf, „lehnen sich die Kirchen überhaupt und erst recht nach der öffentlichen Kenntnisnahme des Ausmaßes des Kindesmissbrauchs durch Kleriker zur Frage des Missbrauchs der menschlicher Sexualität - kurz der Wollust - aus dem Fenster? Auch darauf werden wir am Anfang des Gottesdienstes eingehen, gerade am Buß- und Bettag“, sagt Herbinger. Gottfried Claß ergänzt: „Denn der tiefere Sinn des Buß- und Bettages ist es, das Gewissen zu schärfen.“

Verbrecherisches System

Claß ist beim Thema Prostitution insbesondere der Bezug zu Friedrichshafen wichtig, der „Stadt der vielen Bordelle“. Er möchte den Finger in eine gesellschaftliche Wunde legen. Diese Wunde ist für ihn weniger das Thema Prostitution als das, was dahinter steht: „ein verbrecherisches System, bei dem der Rechtsstaat im Grunde außen vor bleibt“, sagt Gottfried Claß. Manfred Paulus weiß über dieses System Bescheid: Er hat bei der Kriminalpolizei Ulm 25 Jahre lang gegen die Kriminalität im Rotlichtmilieu gekämpft. Nach Schätzungen stammen bis zu 80 Prozent der Frauen, die in Deutschland „anschaffen“, aus den Ländern Ost- und Südeuropas. In den Herkunftsländern der betroffenen Frauen engagiert er sich mit Präventionsarbeit. „Ich glaube, es ist keinem anderen gesellschaftlichen Bereich gelungen, Rechtsstaatlichkeit so auszuhebeln wie im Rotlichtmilieu“, sagte Paulus im Interview mit dem Nachrichtenportal „DW.COM“.

Das Rotlichtmilieu sei ein abgeschlossener Sektor mit eigenen Gesetzen, Wertvorstellungen, Richtern und Henkern. Ihnen seien die Frauen ausgeliefert, so Paulus. Verrat an diesen Gesetzen des Milieus sei die größte Verfehlung, die die nach Deutschland gebrachten Frauen begehen könnten, ist Paulus’ Erfahrung. Andere Gesetze lernten sie als Prostituierte in Deutschland gar nicht erst kennen.

Bernd Herbinger und Gottfried Claß ist wichtig, dass die Zusammenhänge erkannt werden: „Männer, die zu Prostituierten gehen, soll klar werden, welche Strukturen sie damit unterstützen“, sagt Gottfried Claß. Nämlich ein System, das Frauen unter Druck setzt und sie bedroht. „Oft auch damit, dass ihren Familienmitgliedern in den Herkunftsländern etwas zustoße, wenn sie reden.“ Ein Patentrezept zur Lösung dieser Probleme hätten die Kirchen natürlich nicht, so Claß. „Aber unsere Aufgabe ist es, so etwas aus der Tabuzone zu holen. Gerade am Buß- und Bettag.“