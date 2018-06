Vorsicht, glatt! Die Eisstock-Stadtmeisterschaften beginnen

Was für ein Eisspaß: Am ersten Vorrunden-Spieltag der ersten „Stadtwerk-am-See-Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen“ sind am Mittwochabend auf dem Romanshorner Platz „Zeppelins Eisfüchse“ vom Zeppelin Museum, „Buzzy’s Buaba“ aus Langenargen, die „Stadtwerk-am-See-Eishelden“ und die „eiSZapfen“, das Team der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen, gegeneinander angetreten.

Als beste Teams des Abends qualifizierten sich in einer mehr als spannenden Partie „Buzzy’s Buaba“ und „Zeppelins Eisfüchse“ für die Finalrunde am kommenden Samstag. Betreut wird das Turnier vom Eisstockschützenverein Friedrichshafen.