Vorreiter für mehr Stadtnatur

In diesem Jahr feiert das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ sein zehnjähriges Bestehen. Friedrichshafen gehört zu den 60 Städten und Gemeinden, die schon bei der Gründung des Bündnisses in Frankfurt bereits mit dabei waren, meldet die Stadtverwaltung. Heute gehören dem Bündnis 335 Städte, Gemeinden und Landkreise an.

„Ich gratuliere den Verantwortlichen des Bündnisses herzlich zum Jubiläum. Friedrichshafen war von Anfang an mit dabei, denn das Bündnis bietet allen Partnern die Möglichkeit, ihre Kräfte zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu bündeln und sich besser zu vernetzen. Friedrichshafen legt auf die biologische Vielfalt besonderen Wert, da sie ein wesentlicher Bestandteil für die Lebensqualität in unserer Stadt ist“, sagt Erster Bürgermeister Fabian Müller.

Derzeit erarbeitet die Stadt eine eigene Biodiversitätsstrategie, die dazu beitragen soll, die Lebensräume und Arten im Stadtgebiet zu bewahren und ihre Vielfalt zu erhöhen. Mit dem Beitritt zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ hat sich die Stadt verpflichtet, den Schutz der biologischen Vielfalt im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung verstärkt zu berücksichtigen.

Um das Ziel zu erreichen, wurde in den vergangenen Jahren auch das Förderprogramm „Mehr Natur für Friedrichshafen“ auf den Weg gebracht. Es unterstützt Grundstückseigentümer und Mieter von privaten und gewerblichen Gebäuden sowie öffentliche Vereine und Institutionen dabei, an und um ihre Gebäude Maßnahmen für die heimische Artenvielfalt umzusetzen. Inzwischen wurden rund 120 Bürgerprojekte wie naturnahe Gärten, Entsiegelungen oder Dachbegrünungen realisiert.

Friedrichshafen wurde für die Jahre 2019 bis 2022 mit dem Label „StadtGrün naturnah“ in Silber ausgezeichnet und gehört damit zu den Vorreitern für mehr Stadtnatur. „Wir wollen die Grünflächen ökologisch aufwerten, um so einen attraktiven Lebensraum für die Menschen in unserer Stadt zu schaffen und unseren Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu leisten“, wird Dr. Tillmann Stottele, Leiter der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt im Amt für Stadtplanung und Umwelt, zitiert

Dazu werden in Friedrichshafen häufig gemähte Rasenflächen zu blütenreichen Wiesenflächen umgestaltet. Heimische Sträucher und Bäume wurden im Stadtgebiet gepflanzt. In vier Kreiseln im Stadtgebiet wurden darüber hinaus Staudenmischungen als Dauerbepflanzung angepflanzt. Die „Häfler Mischung“, eine speziell für die Stadt zusammengestellte Saatgutmischung mit einer Vielzahl heimischer Arten aus dem Bodenseeraum, sorgt für einen reich gedeckten Tisch für Wildbienen, Schmetterlinge und weitere Bestäuber.

Seit April 2018 wurden nach Angaben der Verwaltung in der Stadt rund 20 000 Quadratmeter Wiesenflächen, etwa 1000 Quadratmeter Staudenmischpflanzungen, zahlreiche Insektennährgehölze und rund 10 000 Blumenzwiebeln gepflanzt.

Zudem habe die Stadt 2020 an der Aktion des Gemeindetages „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ teilgenommen und insgesamt 3000 Bäume gepflanzt und so ein sichtbares und deutliches Zeichen für den kommunalen Klimaschutz gesetzt, heißt es.

Weitere Informationen unter www.kommbio.de sowie www.umwelt.friedrichshafen.de