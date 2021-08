Vorletzter Platz für die Häfler Bundesliga-Segler

Beim vierten Ligaevent der Segel-Bundesliga lief es für das Friedrichshafener Team alles andere als rund – und zwar wider Erwarten. Noch vor dem Wettkampf in Berlin gab sich der Württembergische Yacht-Club (WYC) optimistisch. „Das Hauptstadtsegeln am Wannsee liegt uns. Wenn wir dieses Mal einen guten Lauf erwischen und das Glück auf unserer Seite ist, ist das Treppchen auf jeden Fall drin“, sagte Steuermann Dennis Mehlig. Statt einer Platzierung unter den ersten drei ist am vergangenen Wochenende aber das schlechteste Saisonergebnis herausgekommen. Dennis und Kevin Mehlig, Marvin Frisch und Oliver Munz kamen nur auf Rang 17.

Der WYC musste allerdings auch einen kurzfristigen Ausfall hinnehmen. Im Abschlusstraining zog sich Yannick Hafner eine Prellung zu, die nicht schnell abgeklungen ist und ihn am Mittwoch zur endgültigen Absage zwang. Für Hafner sprang Marvin Frisch ein, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität in Berlin angestellt ist. Und das sorgte für schwierige Voraussetzungen. „Das war dann natürlich schon ein gewisser Kaltstart für uns“, sagt Dennis Mehlig, der mit Frisch zuletzt vor zwei Jahren beim Champions-League-Finale in St. Moritz gesegelt ist. Eben das sei an den ersten Tagen in Berlin auch zu sehen gewesen. „Die Abstimmung war noch nicht fein genug“, gesteht Dennis Mehlig. Dazu kam im zweiten Lauf eine Menge Seegras, das sich am Kiel des WYC-Bootes verhangen hatte. Mit den Plätzen fünf und sechs war der Freitag laut Clubmitteilung „ein gebrauchter Tag“.

WYC schafft wenigstens versöhnlichen Abschluss

Auch am Samstag fuhr der WYC sehr dürftige Ergebnisse ein. Erst am Sonntag verbesserte sich das Team und schaffte in den letzten der insgesamt zwölf Wettfahrten „wenigstens einen versöhnlichen Abschluss“, sagt Dennis Mehlig. Das Gesamtresultat blieb aber enttäuschend: Der WYC belegte beim Ligaevent in Berlin den vorletzten Platz und steht nach vier von sechs Spieltagen an siebter Stelle. Den Sieg auf dem Wannsee trug der aktuelle Spitzenreiter ONEKiel davon, die beiden Überlinger Mannschaften sicherten sich die Plätze sechs und sieben. Als Nächstes segeln die 18 Bundesligisten in Warnemünde auf der Ostsee (17. bis 19. September).