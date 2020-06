Vorlesung zwischen Sofakissen und Bettdecke

Gerade noch sonnte sich Philipp Leibinger auf dem Table Mountain in Kapstadt, als die Nachricht kam: Lockdown. So hatte sich der 20-jährige Markdorfer sein Auslandssemester bestimmt nicht vorgestellt. Anstelle von Lernen am Strand und ausgelassenen Partys mit Kommilitonen war nun Ausgangssperre angesagt. Er musste auf zwölf Quadratmetern in einer WG mit sage und schreibe 35 Mitbewohnern ausharren. Mit diesem Schicksal ist er nicht alleine. Durch Covid-19 veränderte sich der Studienalltag weltweit. Der morgendliche Kaffee auf dem Weg zur Uni wurde durch ein Heißgetränk im Bett ersetzt und Jeans und Sneaker wichen Jogginghose und Plüschpantoffeln.

Philipp Leibinger ist inzwischen wieder zuhause am Bodensee und macht dort weiter, wo er in Südafrika aufgehört hat. „Ganz offiziell bin ich noch im Auslandssemester. Mit dem kleinen Unterschied, dass es in Deutschland ist“, erzählt er amüsiert. Er studiert BWL mit Fokus auf Betriebsmanagement an der DHBW und pendelt zu normalen Zeiten zwischen München und Ravensburg hin und her.

Paul Krüper aus Friedrichshafen hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Nach seinem Abitur 2018 hat es ihn in die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs verschlagen. „Ich studiere seit knapp zwei Jahren theoretische Physik am Imperial College London.“ Wegen der Pandemie musste er Ende März wieder in seine deutsche Heimat zurückkehren. So ungeplant lange bei der Familie zu sein und alte Schulfreunde wiedertreffen zu können, sei zwar schön, aber trotzdem freue er sich schon auf Anfang Juli, wenn er wieder Richtung England aufbrechen könne. Die meisten seiner Kommilitonen seien genau wie er in ihre Heimatländer zurückgeflogen. Ob vor Ort in London oder auf der heimischen Couch – gerade befindet er sich in einem besonders stressigen Abschnitt seines Studiums. „Ich bin mitten in der Klausurenphase. An meiner Universität werden jetzt alle Klausuren online geschrieben“, berichtet Krüper der SZ. Und das nicht zu knapp, so muss er sich auf sechs Prüfungen in den nächsten zwei Wochen vorbereiten.

Da geht es bei Daniela Hobel schon entspannter zu. Die 23-Jährige studiert im vierten Semester Sociology, Politics and Economics an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Ihre Vorlesungen hat sie dieses Halbjahr schon geschafft. „Wir sind jetzt in den Semesterferien.“ Die Studentin hatte sich schon früh nach Ergreifen von Maßnahmen gegen das Coronavirus dazu entschieden, am Bodensee wohnen zu bleiben und nicht in ihre Heimat nahe Bielefeld zurückzukehren. „Ich habe eine ganz liebe WG und hatte Glück, dass wir zu der Zeit alle dortgeblieben sind. Ich denke, wenn meine Mitbewohner gegangen wären, wäre ich auch nach Hause gefahren“, sagt sie. Damit ihrer WG nicht die Decke auf den Kopf fällt, habe sie einen festen Tagesrhythmus eingeführt. „Mit der Zeit gingen wir uns natürlich auch mal auf die Nerven, aber wir haben uns ganz gut abgelenkt“, sagt sie und erzählt von langen Spaziergängen und vom gemeinsamen Streichen der Wohnung. Die Zeppelin-Universität habe sehr schnell auf die Situation reagiert und ein Online-Portal eingerichtet, so konnten die Vorlesungen über das Internet stattfinden. Dort galt der reguläre Stundenplan und in vielen Kursen wurde probiert, Diskussionen zu führen. Auf die Frage, was sie am meisten vom Lernen im Home Office ablenkt, muss sie lachen. „Die ganz normalen Studentensachen eben. Oftmals hat man einfach keine Lust zu lernen. Zuhause sein war komisch, sonst bin ich immer in der Bibliothek. Da ist es noch immer einfacher, seinen Fokus zu halten.“

Diese Aussage würde Rosa Manukjan aus Friedrichshafen sofort unterschreiben. „Am meisten lasse ich mich von meinem Handy ablenken, was auch unvermeidbar ist, wenn man zum Beispiel Gruppenpartnern Texte schreiben muss“, erzählt sie. Die Distanz mache es schwer, weil sie ihre Kommilitonen vermisse. Aber bald sehen sich alle zu den Prüfungen wieder, die vor Ort in Konstanz absolviert werden – ein kleiner Lichtblick für die 20-Jährige. Sie studiert Biological Science an der Konstanzer Universität und sitzt derzeit mehr vor dem Rechner, als dass sie Präsenzunterricht hat. Ihre Vorlesungen finden – wie auch bei Paul Krüper und Daniela Hobel – alle online statt, sogar ihre biochemischen Praktika. Es steht sogar schon fest, dass diese praktischen Übungen auch im nächsten Semester noch virtuell stattfinden werden.

Klassische Vorlesungen gibt es bei Philipp nicht. Bei ihm rufen sich die Unterrichtsgruppen zwei bis drei Mal in der Woche per Telefon zusammen, um Fragen zum Unterrichtsinhalt zu klären. Für die Prüfungen gibt es ein Online-Portal. Ein sogenannter Lockdown-Browser verhindert, dass sich die Studierenden während dem Schreiben einer Prüfung Hilfe aus dem Internet holen. Eine zusätzliche künstliche Intelligenz kontrolliert per Webcam, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

Daniela Hobel sieht eine Chance in der aktuellen Situation. So schwer die Zeit gerade auch ist, könnte es eine Chance für die Digitalisierung sein: „Vieles davon wird Fortbestand haben.“