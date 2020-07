Nachdem der erste Kurs erfolgreich und mit viel Spaß an der gemeinsamen Arbeit stattgefunden hat, können Kinder zwischen sieben und zehn Jahren am Freitag, 3. Juli von 15 bis 16.30 Uhr noch einmal an dem Online-Kurs „Vorhang auf für das Sockenpuppentheater!“ teilnehmen. In diesem Kurs werden nicht nur eigene Sockenpuppen gefertigt, sondern gemeinsam mit anderen gleich die passende Geschichte dazu erfunden. Am Ende steht eine kleine digitale Aufführung der „Erzählpuppen“. Außer Spaß an Geschichten und etwas Phantasie braucht es für diesen Online-Kurs nur noch eine alte Socke! Gemeinsam mit anderen Kindern und den Mitarbeiter des Spielehauses entwirft jeder seine eigene Sockenpuppe. Sobald die Puppen fertig sind, geht es an eine passende Geschichte! Lösen sie einen Kriminalfall? Schließen sie ungewöhnliche Freundschaften? Oder passieren ihnen lauter verrückte Dinge? Theaterpädagogin Angelika Wagner sammelt alle Ideen und gestaltet eine kleine Sockenpuppentheateraufführung mit den teilnehmenden Kindern.

Material für die Puppe kann kostenlos im Spielehaus (Meistershofener Str. 11A, in Friedrichshafen) abgeholt werden.