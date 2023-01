Vorfreude der VfB-Volleyballer auf ihre neue Heimat ist groß

Die Parkplatzsituation

Auf einem Kiesparkplatz an der Bodensee-Airport-Arena sowie am fünf Gehminuten entfernten Dornier Museum stehen laut VfB-Mitteilung eine begrenzte Anzahl an kostenlosen Parkplätzen zur Verfügung. Das Parken an den Zufahrtswegen zur Arena ist nicht gestattet. Die BOB-Bahn hält zehn Gehminuten entfernt am Bodensee-Airport.