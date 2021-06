Vorfreude auf die Proben wächst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor 14 Monaten hatte der Philharmonische Chor Friedrichshafen seine letzte Chorprobe. Seitdem ist das Singen für die Sängerinnen und Sänger nur noch in den eigenen vier Wänden möglich. „Im Zuge der Impfungen und der Teststrategie hoffen wir, dass wir nach den Sommerferien unsere Probenarbeit unter der Leitung von Musikdirektor Joachim Trost wieder aufnehmen können“, sagt Vorsitzender Oskar Rapp.

Zuletzt hatte sich der Chor auf ein Konzert in der Kirche St. Magnus in Fischbach vorbereitet. Auf dem Programm standen unter anderem das „Gloria in D“ von Antonio Vivaldi, die Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und „The Fruit of Silence“ von Peteris Vasks. Eigentlich hätte das Konzert Ende April 2020 stattfinden sollen. Auch ein Jahr später war es aus bekannten Gründen nicht möglich. Wegen der Corona-Pandemie ebenfalls verschoben wurde auch das für November 2021 geplante Requiem von Giuseppe Verdi in Kooperation mit der Birnauer Kantorei. „Jetzt hoffen wir, dass wir dieses große Werk gemeinsam in 2023 im Graf-Zeppelin-Haus aufführen können“, blickt Rapp in die Zukunft.

Selbstverständlich nimmt der Philharmonische Chor Friedrichshafen seine Proben und die Planung für Konzerte sofort auf, wenn es die Infektionszahlen und die Corona-Verordnung erlauben. „Ich bin mir sicher, dass unsere Sängerinnen und Sänger sehr auf den Neustart warten“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Andrea Wesener. Zu hoffen sei, dass weitere engagierte und chorerfahrene Sängerinnen und Sänger zum Philharmonischen Chor dazu kommen. „Sie sind jederzeit willkommen – gerne auch als Gastsänger.“ Vielleicht gebe es ja noch vor den Sommerferien die Möglichkeit, sich erneut bei schönem Wetter zu einem offenen Singen im Freien zu treffen. Bei einem Termin im vergangenen Sommer haben sich die Sängerinnen und Sänger nicht nur über den gemeinsamen Gesang, sondern auch über das Wiedersehen nach langen, chorfreien Wochen und Monaten gefreut.

Bekannt ist der Philharmonische Chor Friedrichshafen nicht nur für die eigene gesangliche Leistung auf hohem Niveau, sondern auch für die Mitwirkung namhafter Solisten. Tradition hat die regelmäßige Zusammenarbeit mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben.

