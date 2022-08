Vorfreude auf den Saisonstart: Darum spielen Fußballer gerne in der Kreisliga A2

Ab dem Wochenende läuft auch wieder der Ball in der Kreisliga A2. Nach der Aufstockung gehen 16 Teams an den Start, das Sportliche ist in dieser Spielklasse aber nicht immer das Wichtigste. Hier geht es viel um die Gemeinschaft und Werte wie Fairness, Zusammengehörigkeit und Verantwortung. Gemeinsam mit Stefan Philipp, Kapitän der SGM HENOBO, hat sich die „Schwäbische Zeitung“ mit der Liga auseinandergesetzt.

Philipp kennt die Liga wie kaum ein anderer, er geht in seine 15. Saison bei der Spielgemeinschaft Hege/Nonnenhorn/Bodolz. Ausgebildet wurde er beim FC Friedrichshafen sowie dem VfB Friedrichshafen. Mit 20 Jahren wusste er schon, dass er lieber mit Freunden zusammenspielen will als in einer höheren Liga aufzulaufen, wo das Miteinander eher nicht so ausgeprägt ist wie beim kleinen Verein. „Das Schöne an unserer Liga ist, dass du Freunde im eigenen Team hast, dich aber mit vielen Gegenspielern sehr gut verstehst“, sagt Philipp. Das Salz in der Suppe seien auch die Derbys, in denen es heiß zugehe, aber hinterher geben sich alle wieder die Hand. „Es ist unglaublich, wie wertvoll das für einen sein kann. Zuerst kämpft man um jeden Ball und Zentimeter und dann sitzen beide Teams zusammen und analysieren Minute für Minute der Partie“, sagt der 35-Jährige.

TSV Schlachters und SG Argental sind favorisiert

In der Kreisliga A sei auch das Engagement im Verein ausgeprägt, genügend Spieler übernehmen auch andere Funktionen. „Ich bin bei uns für das Marketing zuständig“, sagt Philipp. Der Zusammenhalt komme laut Philipp auch außerhalb des Platzes gut an: Sponsoren unterstützen lieber etwas, das sie kennen und wo sie Teil davon sind. In der neuen Saison gehen 50 Prozent der Einnahmen, die Philipp generiert hat, an den Nachwuchs. Ein gutes Beispiel für Philipp, dass Kameradschaft und Leistung miteinander vereinbar sind, ist der TSV Schlachters. „Die Mannschaft unter Trainer Werner Weber wurde vergangene Saison Zweiter und schlug sich in den Aufstiegsspielen sehr gut“, betont Philipp. Die Leistung auf dem grünen Rasen entfachte eine große Euphorie: In allen drei Spielen waren mindestens 250 Zuschauer des TSV Schlachters (aller Altersklassen) pro Partie vor Ort. Auch HENOBO hat eine treue Fangemeinschaft und die Zuschauer würden sich mit dem Team identifizieren – das gelte für die meisten A-Ligisten.

Für zwölf Teams geht es am Wochenende erstmals um Punkte in der Saison 2022/2023, der FC Dostluk Friedrichshafen, SV Tannau, SpVgg Lindau und TSV Eriskirch haben erst eine Woche später ihren Auftakt. „Zwei Mannschaften ragen aktuell heraus: Der TSV Schlachters und die SG Argental. Beide Teams sind zusammengeblieben und haben große Qualität“, meint Philipp. Dahinter werden einige Mannschaften für Furore sorgen. Auch sein Team von der SGM HENOBO. „Wir haben zwei Nachwuchsspieler des FC Wangen bekommen, die uns guttun (Patrick Hübler und Jan Stojanik, Anm. d. Red.). Des Weiteren kamen Luca Schmitt aus Achberg und Andrei Irimia zum Kader hinzu“, so Philipp. Auch die zweiten Mannschaften (Kressbronn II, Ailingen II und Brochenzell II) werden eine gute Rolle spielen. „Alle diese Teams haben große Kader“, betont Philipp. Für eine Überraschung könnte der SV Ettenkirch sorgen. Wer am Ende absteigen wird, ist zurzeit kaum zu sagen. Sicherlich werden es aber der SV Tannau und der TSV Neukirch, der mit David Schupp einen Torgaranten verloren hat, schwer haben, die Klasse zu halten.