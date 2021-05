ein 38-jähriger Porsche-Fahrer hat am Donnerstag gegen 15.15 Uhr den BMW eines 42-Jährigen übersehen, als er von der Marienstraße in die Charlottenstraße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Am Porsche entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 2000 Euro, am BMW ein Schaden von 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.