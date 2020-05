Vorbildlich: Auch der Graf trägt Mundschutz

Am vergangenen Wochenende ist das Häfler Ehepaar Bärbel und Dieter Blaser entlang der Häfler Uferpromenade und beim GZH spazieren gegangen. Dabei ist den Blasers aufgefallen, dass Graf Zeppelin in der Corona-Krise mit gutem Beispiel vorangeht: Er hält sich streng an die Abstandsregeln und der Mundschutz fehlt ihm auch nicht.