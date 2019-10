Vorbeugen, Heilungsmethode, Hilfsmittel und Sport – das waren die großen Themen bei den Friedrichshafener Gesundheitstagen. An 15 Stationen konnten die Besucher Gesundheitschecks vornehmen, die selbstverständlich keinen Arztbesuch ersetzen, aber einen Überblick über beispielsweise Hörvermögen, allgemeine Fitness, Blutwerte oder Hautbeschaffenheit verschafften. Hinzu kamen zahlreiche Informationsbeiträge von Fachkräften aus unterschiedlichen medizinischen Bereichen.

„Ich war bei der Diskussion über Burn-Out und der Infoveranstaltung über die Wechseljahre“, sagt Besucherin Michaela Buchmüller aus Meckenbeuren. Es seien informative Beiträge gewesen, „deshalb werde ich höchstwahrscheinlich den Beitrag über Arthrose auch noch besuchen“, erklärt sie. Sie steht in einer Warteschlange am Stand der kassenärztlichen Vereinigung Baden Württemberg (KVBW), die Cholesterin, Blutzucker, Blutdruck, den Body-Mass-Index und den Körperfettanteil ermitteln.

Die KVBW war einer der 15 Gesundheitscheck-Stationen. Viele Besucher haben dieses Angebot wahrgenommen und sich am Gesundheitsparcours beteiligt. So wie Marlene Leopold, die sich allgemein informieren wollte und die Gesundheitschecks auch als Ansporn versteht. „Sich allgemein informieren“, war die Aussage vieler Besucher oder auch einfach „schauen, was es so gibt“, um die Messe zu besuchen.

„Das ist wichtig“, sagt Andreas Urich, Geschäftsführer vom Ehrle-Gesundheitszentrum aus Friedrichshafen. In seinem Fachbereich rund um die Fußgesundheit, habe sich „in den letzten 20 Jahren viel getan“. Neue Materialien und neue wissenschaftliche, medizinische Erkenntnisse fließen in die Produktion von Orthopädischen Maßschuhe und Hilfsmitteln rund um die Fußgesundheit mit ein.

Bei einer weiteren Station am Stand von „Kieser Training“ konnten Handkraftmessung und die Kraft der Beckenbodenmuskulatur gemessen werden. Das Training der Beckenbodenmuskulatur „wird oft vernachlässigt und ist dabei sehr wichtig“, erklärt Monika Neuwirth. Insbesondere ältere Menschen und Frauen, die Kinder geboren haben, sollte darauf achten, „um Inkontinenz oder auch einer Gebärmuttersenkung vorzubeugen“.

Profis zeigen Trainingstechniken

Probleme mit der Schulter hat Iris Hermann aus Überlingen. Sie wollte sowieso zur Messe, „doch da ich seit ein paar Tagen Schmerzen im Schulterbereich habe, wollte ich die Gelegenheit nutzen, hier Fachleute zu fragen“, erklärt sie. Am Stand von Thomas Brombacher, Physiotherapeut, informiert sie sich über die Neuromuskuläre Aktivierung (Neurac-Therapie). Dabei handelt es sich um eine Trainingsmethode, die Patienten mit chronischen Erkrankungen am Muskel-Skelett-System helfen kann, ihre funktionellen Bewegungsmuster wieder zu erlangen. „Bei dieser Methode werden die Patienten eins zu eins von einer ausgebildeten Fachkraft betreut“, erklärt der Physiotherapeut und spreche die Tiefenmuskulatur an, es gehe um Schutz und Stabilisierung gelenknaher Muskulatur. Iris Hermann probiert auch gleich das Gerät mit Unterstützung von Sportwissenschaftlerin Claudia Kalfass aus. Der Körper wird an Schlingen, Seilen und Expandern befestigt, um das Gleichgewicht der Muskulatur wiederherzustellen.

Auch dem Thema Männergesundheit ist ein besonderer Schwerpunkt eingeräumt worden mit einem kostenlosen Testoteron-Test und einer Gesprächsrunde über Prostata und Blasenkrebs.

Die Gesundheitstage mit ihrem Mix aus Information und gezielten Angeboten ist bei den Besuchern gut angekommen. Insgesamt standen 20 Ärzte und Fachkräfte in den Diskussionsrunden Rede und Antwort und 70 Gesundheitsanbieter aus den unterschiedlichsten Fachbereichen konnten neueste, wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln.