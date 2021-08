Vorbereitungsstart beim VfB Friedrichshafen: Wer dabei ist, wer fehlt

Als Mark Lebedew am Montagmorgen sein blaues Trainingsshirt überstreifte, musste er lachen. „Endlich mal eine schöne Farbe“, sagte der neue Cheftrainer des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen, der in der Vergangenheit schon einmal fünf Jahre die Geschicke des ewigen Rivalen BR Volleys lenkte. „Es fühlt sich sehr gut, aber auch noch ein wenig ungewohnt an, dieses Logo auf der Brust zu tragen.“ Von nun an kann er sich aber täglich daran gewöhnen: Seit Montagmorgen hat der VfB seine Vorbereitungen für die Saison 2021/2022 begonnen, die am 6. Oktober mit dem Heimspiel gegen die SVG Lüneburg startet.

Die Gruppe ist jedoch noch klein. Lediglich mit den vier Profis Marcus Böhme, Lukas Maase, Ben-Simon Bonin und Neuzugang Stefan Thiel sowie vier Gästen von den Volley Youngstars kann Lebedew zurzeit arbeiten. Erst nach und nach wird der Kader größer werden. Zum Ende der Woche reist Libero Avery Aylsworth an. Zum ersten September erwarten die Häfler ihre kanadischen Neuzugänge Blair Bann und Lucas van Berkel. Um dieselbe Zeit sollten auch Luciano Vicentin und Daniel Muniz am Bodensee eintreffen. Nationalspieler wie Simon Hirsch, Dejan Vincic und Vojin Cacic kommen erst nach der Europameisterschaft Mitte September nach Friedrichshafen. „Das gehört zum Geschäft eines Topclubs“, sagt Lebedew in der VfB-Mitteilung. „Die Nationalspieler treffen eben später ein. Aber es ist gut, dass ich jetzt mehr Zeit für die jüngeren Spieler habe.“

Zwei Trainingseinheiten pro Tag

Seine erste Ansprache hielt Lebedew auf Deutsch, der Australier spricht diese Sprache fließend. Dabei erläuterte er ihnen, dass es ihm wichtig sei, dass „die Spieler hundert Prozent bei der Sache sind.“ Täglich stehen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm: am Morgen mit Athletiktrainerin Liane Weber im Kraftraum und nachmittags auf dem Volleyballfeld. Freitags steht bis auf Weiteres eine Einheit im Sand an.