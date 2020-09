Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens unter Alkoholeinwirkung gegen einen 19-jährigen Autofahrer. Der junge Mann hatte am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr eine stationäre Kontrollstelle der Polizei in der Markdorfer Straße entdeckt. Er bremste daraufhin laut Polizeibericht abrupt ab, legte den Rückwärtsgang ein und wendete. Danach fuhr er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kluftern davon. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte der 19-Jährige an seiner Wohnanschrift erreicht werden. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Zu den Gründen seiner Flucht befragt, gab der junger Mann an, dass er aus Angst um seinen Führerschein abgehauen sei, da er sich noch in der Probezeit befindet und am Abend zwei Bier getrunken habe. Er wird sich nun strafrechtlich für sein Verhalten zu verantworten haben.