Vor 75 Jahren starb Alfred Freiherr von Soden: Rückblick auf ein bewegtes Leben

Während die Öffnung des Blutrittes in Weingarten für Frauen von außen immer stärker thematisiert wird, hat es am jüngsten Blutfreitag bereits etwas Bewegung im Kleinen gegeben. So durften erstmals zwei Ministrantinnen die großen Prozessionslaternen an der Seite von Dekan und Blutreiter Ekkehard Schmid und damit auch der Heilig-Blut-Reliquie tragen.

Doch nicht nur das. Erst zum zweiten Mal in der jüngeren Geschichte durfte ein Mädchen in der Blutreitergruppe Weingarten bei größten Reiterprozession Europas mitreiten.