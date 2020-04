Vor 75 Jahren marschierten die Franzosen nach kluftern ein

Aus aktuellem Anlass erinnert der Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern an den Einmarsch der Franzosen in Kluftern. Vor 75 Jahren, am „Sonntag, 29. April, 1945, stieg die Anspannung der Klufterner auf das Höchste an“, heißt es in einem Schreiben des Vereins.

„Würde es noch zu Kämpfen und Schusswechseln mit den anrückenden französischen Truppen kommen? In der Ferne vernahmen sie Artilleriefeuer, an den Stadträndern von Markdorf wurde geschossen.

An der Eisenbahnbrücke nach Efrizweiler hatte der Volkssturm aus Holzstämmen eine Panzersperre aufgebaut. In letzter Minute bauten die Klufterner Männer sie wieder ab, unter ihnen Alfons Landolt und Fritz Zerlaut. (...) Braunwarth, der Messmer, hatte einen Schlüssel zur Kirche. Und, so wurde es in der Familie erzählt, als die Franzosen von der Holzgasse unten heraufkamen, schnappte sich Otto ein weißes Leintuch, ging mit seiner jüngsten Tochter Berta hinüber zur Kirche und hisste die weiße Fahne auf dem Turm.

Gegen 6 Uhr abends rollten die ersten französischen Panzerspähwagen ins Dorf und wenig später fuhren große Kolonnen von Panzern und Autos durchs Dorf in Richtung Friedrichshafen. In Kluftern fiel kein Schuss.

Die Nacht sowie der kommende Tag verliefen ruhig. Gegen Abend des 30. April bekam das Dorf größere Einquartierungen. Auf dem Hof des Josef Feierabend waren es 30 französische Soldaten, meist Marokkaner mit zehn Panzerfahrzeugen. Nach drei Tagen zogen die Truppen wieder weiter nach Osten. Die schweren Tage der Nachkriegszeit sollten noch kommen.“

Quellen dieser Beschreibung sind Aufzeichnungen von Josef Feierabend aus dem Jahr 1945 sowie Gespräche mit Familie Braunwarth, Leo Benz, Fritz Armann und Walter Müller.