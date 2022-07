Vor 50 Jahren kam Kluftern nach Friedrichshafen

Seit 50 Jahren gehört Kluftern gehört zu Friedrichshafen. Das Jubiläum der Eingemeindung wird am Freitag und Samstag, 29. und 30. Juli, auf dem Festplatz neben der Brunnisachhalle gefeiert. Wie die Stadt mitteilt, umfasst das zweitägige Fest den Festakt im Bürgerhaus, den Fassanstich, die 80er-/90er-Party mit DJ Peters und die Back to Life-Party mit DJ Enderle.

Los geht es am Freitag, 29. Juli um 18 Uhr mit dem Festakt im Bürgerhaus. Um 19.30 Uhr ist der Fassanstich mit Oberbürgermeister Andreas Brand und Ortsvorsteher Michael Nachbaur. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Kluftern. Ab 22 Uhr rockt DJ Peters den Festplatz bei der 80er-/90er-Party.

Am Samstag, 30. Juli ab 18 Uhr wird dann ganz nach dem Motto „sympathisch badisch“ auf dem Festplatz bei der Brunnisachhalle weiter gefeiert. Um 20 Uhr heißt es „Back to Life“ bei der Party mit DJ Enderle. „Ich freue mich deshalb sehr, dass die Klufterner Vereine und Institutionen ein zweitägiges Fest auf die Beine gestellt haben“, so Ortsvorsteher Michael Nachbaur.

Organisiert werden die Jubiläumsfeierlichkeiten vom FC Kluftern. Unterstützt werden sie vom Narrenverein, vom Musikverein, vom Tennisclub, von der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kluftern, vom Frauenchor belle voci, vom Cäcilienverein St. Gangolf und vom Schützenverein. „Ohne die Unterstützung der anderen Vereine wäre die Planung, Organisation und natürlich die Durchführung nicht möglich“, sagt Robert Heske, Vorsitzender des FC Kluftern.

Kluftern war bis zum Zusammenschluss mit Friedrichshafen eine selbstständige Gemeinde. 1972 entschieden sich die Bürgerinnen und Bürger Klufterns mit großer Mehrheit, die Selbstständigkeit aufzugeben. Damit wurde Kluftern im Zuge der Gemeindereform nach Friedrichshafen eingemeindet.

Die 21 Seiten umfassende Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Kluftern in die Stadt Friedrichshafen wurde am 27. Februar 1972 vom damaligen Oberbürgermeister Max Grünbeck für Friedrichshafen und dem früheren Klufterner Bürgermeister Kurt Brotzer unterzeichnet. Im Eingliederungsvertrag wurde Kluftern die Ortschaftsverfassung zugesichert. Seitdem nehmen die Ortschaftsräte die Interessen des Ortsteils Friedrichshafen-Kluftern wahr. Kluftern ist die zweitgrößte Häfler Ortschaft.