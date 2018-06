Vor 40 Jahren steigt der erste Häfler in den „Rufbus“

Ein Bus, der keinen festen Fahrplan braucht. Ein Bus, der einfach kommt, wenn man ihn ruft und der seine Fahrgäste zudem an jeder gewünschten Stelle wieder absetzt. Für Friedrichshafen klingt das nach Zukunftsmusik. Dabei hat es ein solches Konzept des öffentlichen Personennahverkehrs schon einmal gegeben: Europaweit einzigartig, ging am 9. Dezember 1977 das von Dornier Systems entwickelte und vom Landratsamt getragene „Rufbus“-System an den Start. Schon drei Monate später kann Dornier große Erfolge verkünden: Zwei Drittel der Fahrgäste stiegen vom Linienbus auf den Rufbus um.

Probleme nach gutem Start

Siegfried Fitzke aus Friedrichshafen saß als Fahrer hinter dem Steuer von Rufbussen. Damals, in den Jahren 1985 bis 1987, war die Euphorie des Anfangs allerdings verflogen. „Die Idee des Rufbusses war super“, sagt er. „Aber am Schluss war’s chaotisch. Warum, weiß ich auch nicht.“ Schon 1981 erschien im Magazin „Der Spiegel“ ein Bericht, der den Finger in die Wunde legte: „Sprunghaftes Ansteigen der Wartezeiten, geringe Auslastung der einzelnen Fahrzeuge, hohe Verspätungen und auch ungerechtfertigte Ablehnung von Fahrwünschen werden kritisiert. Zudem fuhr der Rufbus ein monatliches Defizit von einer halben Million Mark ein.

Trotzdem findet in der Geburtsstadt des Rufbusses nun der Kongress „Rufbus meets Mobility 4.0“ statt, veranstaltet von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW). Ihr gilt die Idee von damals als wegweisend für die Zukunft. „Das Konzept des Rufbusses wird derzeit von verschiedenen Landkreisen wiederbelebt, durch neue Unternehmen, aber auch bisherige Verkehrsunternehmen“, sagt Martin Schiefelbusch von der NVBW. Er arbeitet daran, die Bevölkerung landauf, landab mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu versorgen. „Auch abends und am Wochenende. Das geht nicht ohne Konzepte wie den Rufbus, weil sie flexibler sind und bei geringer Nachfrage eingesetzt werden können.“ Anders als beim Linienverkehr nach Fahrplan gibt es bei Rufbussen keine Leerfahrten. „Man fährt nur, was nachgefragt ist“, erklärt Schiefelbusch. Zudem handelt es sich bei Rufbussen um Kleintransporter, die kostengünstiger unterwegs sind.

Technik war noch nicht so weit

Woran krankte dann aber das Rufbus-Konzept in Friedrichshafen, das 1987 schließlich eingestellt wurde? „Die Technik war noch nicht so weit“, sagt Schiefelbusch. Nach dem erfolgreichen Probebetrieb in Friedrichshafen wurde das Gebiet schrittweise erweitert. Schließlich bedienten die Rufbusse auch Markdorf. Damit stiegen die Anforderungen an die Planung und die Auftragsabwicklung. „Die Computertechnik war teils überfordert“, sagt Schiefelbusch. Erst Anfang der 90er Jahre erbrachte sie die entsprechende Leistung. Das belegt der 1992 in Ostfriesland eingeführte „AnrufBus Leer“, der noch heute in Betrieb ist.

Das nimmt der Technik des Häfer Rufbusses nichts von ihrer damaligen Vorreiterrolle. Per Telefon, vor allem aber mittels der in der Stadt verteilten Rufsäulen gaben die Fahrgäste ihren Standort und ihr Fahrziel an die Leitzentrale durch. Der Rechner verteilte dann die einzelnen Aufträge per Funk an die Busse – so, dass jeder Bus den ihn am nächsten stehenden Gast aufnehmen konnte. Durchschnittlich acht Minuten betrug die Wartezeit laut Angaben des Landratsamts. In den 80ern waren die Schwankungen dann aber beträchtlich, erinnert sich Siegfried Fitzke: Von sagenhaften zwei Minuten, wenn es schnell ging, bis zu einer halben Stunde. Und die Vermittlung lief auch für den Fahrer nicht ohne Pannen ab: „Manche haben sich über die Rufsäule gemeldet und waren dann nicht da. Wir standen an der Haltestelle und hätten stattdessen jemand anderen fahren können.“

Anfangs konnte der Rufbus von jedem beliebigen Punkt aus geordert werden. Aber als die Probleme in den 80er-Jahren zunahmen, wurde das Konzept dem konventionellen Fahrplan-Modell angenähert. „Jeder Bus ist nur noch in einem bestimmten Bereich gefahren, den man sich wie ein Tortenstück vorstellen kann“, erläutert Martin Schiefelbusch. Das erleichterte den Betrieb, war aber für die Fahrgäste unkomfortabel: sie mussten umsteigen. „Eine gewisse Popularität hatte das System aber doch. Es lag wohl auch daran, dass der Rufbus bis 1987 fortgeführt wurde“, befindet Schiefelbusch.

Tagung erkundet Potenzial von morgen

Die Tagung „Rufbus meets Mobility 4.0" findet am Mittwoch, 13. und Donnerstag. 14. Juni, im See-Campus der Zeppelin Universität statt. Damals lösten die „kleinen grünen Busse" die „großen roten Bahnbusse" im Stadtgebiet ab. Was heute an vielen Stellen im Nahverkehr ganz normal ist, wurde damals erstmals am Bodensee erprobt: ein Verkehrsangebot ohne festen Fahrplan, elektronische Buchung und Tourenplanung, der Einsatz von Kleinbussen und Taxen im öffentlichen Verkehr. Heute erleben diese Ideen eine Renaissance. Diese Erfahrungen sollen helfen, die Potenziale flexibler Angebote künftig auszuschöpfen.