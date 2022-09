Von Volleybällen, Managern und Zukunftsplanungen

Erstmal abwarten, was dahinter steckt

Oje, VfB: Dass der Zeitplan für den Umbau des Hangar R eng war, ist kein Geheimnis. Dass er tatsächlich nicht eingehalten wird, dürfte nicht nur die Fans ärgern, sondern auch – nicht unwichtig – den ein oder anderen Sponsoren verwundern. Bei der nächsten Verlautbarung in der Sache sollte sich der VfB dann aber seiner Sache ziemlich sicher sein.

Und weil jetzt an der ein oder anderen Stelle schon wieder auf die böse Stadtverwaltung eingedroschen wird: Warum es zu der Verzögerung gekommen ist, bleibt bislang das Geheimnis des VfB. Wir halten es durchaus für denkbar, dass der Fehler außerhalb des Rathauses passiert sein könnte. Also Volkszorn: Erstmal abwarten, was dahinter steckt. Und bitte nicht vergessen: Verwaltung und Gemeinderat haben ganz schön tief in die Schatulle gegriffen, um den Profivolleyball in Friedrichshafen am Leben zu erhalten.

Neue Manager nehmen die Fäden in die Hand

Gleich drei Topmanager des Zulieferers Mahle sind oder werden bei den beiden großen Häfler Konzernen Fäden in die Hand nehmen. Dass dem so ist, hat wohl weniger mit Friedrichshafen oder dem See zu tun, eher mit dem regen Wechsel an der Spitze des Stuttgarter Unternehmens. Und der wiederum, so hört man, hängt weniger mit den Topmanagern, sondern eher mit einem Alphatier im Mahle-Aufsichtsrat zusammen. Wir sind gespannt, wie sich Jörg Statmann bei RRPS und Michael Frick bei ZF schlagen.

Stratmanns Vorgänger Andreas Schell darf erst Mitte November zur EnBW wechseln. Weil sein Vorgänger Frank Mastiaux Ende September den Chefsessel dort verlässt, hat der Energiekonzern sechs Wochen lang keinen Chef – und das mitten in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten. Kein optimaler Start.

Stadtentwicklung doch hoffentlich nicht als Narretei?

Die Klausurtagung von Gemeinderat und Stadtverwaltung zum Thema Stadtentwicklung startet am 11.11. um 15 Uhr. Der 11.11. ist bekanntlich der Beginn der fünften Jahreszeit und einige Ratsmitglieder haben in ihrer Freizeit nicht nur Leitbild-Akten unter dem Arm, sondern auch Fasnet-Häser im Schrank.

Da hoffen die Spießgesellen mal, dass trotz Narretei diesmal etwas Konkretes bei der Stadtentwicklungs-Planung herauskommt. Sollte das nicht der Fall sein, wäre das eine Steilvorlage, um beim Bürgerball 2023 richtig über die Räte herzufallen.

Lieber bei Netflix sparen

Wo soll das hinführen? Die Frage stellt sich, wenn man tolle Künstler auf der Bühne vor halbleeren Sälen sieht. Bundesweit haben die Veranstalter mit schleppenden Vorverkaufszahlen zu kämpfen, auch am Bodensee. Klar, vor dem ungewissen Winter und angesichts steigender Energiepreise ist einmal mehr Sparen angesagt.

Doch wer jetzt das Netflix-Abo dem Konzert- oder Theaterticket vorzieht, spart womöglich an der falschen Stelle – und erlebt in ein paar Jahren das böse Erwachen, wenn das einst gern besuchte kleine Theater oder die Kulturscheune um die Ecke nicht mehr existieren.