Von unbelehrbaren Autofahrern und schwammigen Erklärungen

Frech, fies, fantasievoll, frontal – so sind die Spießgesellen, die Samstag für Samstag in der Kolumne „Aufgespießt“ zu Wort kommen. Alle Schienbeintritte sammeln wir unter www.schwaebische.de/aufgespießt

Warum die Stadt notfalls in die Bresche springen sollte

Die katholische und die evangelische Kirche erhalten von der Stadt finanzielle Unterstützung. Dazu muss man nur die Betreuung in den Kitas betrachten. Umgekehrt ist es nicht anders. So bieten die katholischen Kirchengemeinden St. Maria und Zum Guten Hirten weltlichen Vereinen ohne eigene Räume ein Obdach.

Aber jetzt muss die katholische Kirche sparen. Deshalb gibt es Pläne, die Gemeindehäuser zusammenzulegen. Dann hätten die Vereine keinen Platz mehr. Wenn es so kommt, wäre der katholischen Kirche kein Vorwurf zu machen. Der Stadt Friedrichshafen schon – falls sie den Vereinen keine Alternative bietet.

Heißer Tipp für Autofahrer, die es besser wissen

Alternativen nutzen, wenn sie geboten werden: Das ist eine gute Idee für alle, die zur Zeit von Friedrichshafen nach Ailingen fahren wollen. Man nennt sie auch Umleitungen. Allerdings gibt es immer ein paar schlaue Menschen, die Umleitungen auf Schleichwegen umfahren wollen.

Wirklich schlau ist das nicht, es sei denn, man möchte, bevor man dann doch die ausgeschilderte Alternativroute nimmt, eine kleine Sight-Seeing-Tour in der Siedlung Löwental unternehmen. Denn an der Baustelle in der Bodenseestraße führt kein Geheimweg vorbei. Ganz sicher.

Den Eierwerfern zum Trotz

Die Regenbogenfahne an der Molke wurde abgehängt. Warum, bleibt offen. Schlau wird man aus den schwammigen Erklärungen nicht, mit der die Stadt die pädagogische Entscheidung des Molke-Teams begründet. Anders ist das in Tettnang: Dort lässt das Jugendhaus-Team die Regenbogenflagge hängen.

Auch wenn das unbequem ist und das Haus dafür mit Eiern beworfen wird. Oder vielmehr: Gerade deshalb. Für Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung immer noch angegriffen werden, sollte man Flagge zeigen.

Auch mal nach der Arbeit tanzen gehen

Im Pavillon am See soll es demnächst Afterwork-Treffen geben. Es ist der Versuch, unter der Woche abends Leben in die Stadt zu bringen, die Spötter gerne als Friedhofshafen bezeichnen. Damit es gelingt, sind nicht nur Gastronomen mit Konzepten gefragt, sondern alle. Was nutzt das schönste Angebot, wenn niemand hingeht?