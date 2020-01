Mit einer musikalischen Reise von Wien über London nach New York hat es beste Unterhaltung beim Neujahrskonzert der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz im Graf-Zeppelin-Haus gegeben. In freudiger, aber hochkonzentrierter Spiellaune, auch bereit zu einigen Späßen, präsentierte das Orchester unter der mitreißenden Leitung des Gastdirigenten Kevin Griffiths die Werke der Familie Strauß, die Musical Hits von Bernstein, Loewe, Rodgers und Webber.

Die Intendantin Insa Pijanka führte charmant und sehr lebendig durch das Programm und die Sopranistin Judith Caspari entwickelte sich im Laufe des Abends zum bejubelten Publikumsliebling.

Die Mutter aller Orchesterwerke zu Neujahr, die Ouvertüre zur Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, Sohn, versetzte die Zuhörer gleich zu Beginn in Champagnerlaune. Brillant lebte der melodische Reichtum in spritziger Rhythmik auf und den Walzern gab Griffiths runde, agogische Wendungen. Mit viel Freude schlug der Schlagzeuger auf den Amboss in der Polka „Feuerfest“ von Josef Strauß. In der Polka schnell „Mit Extrapost“ aus der Feder des jüngsten der Strauß-Brüder Eduard glänzten die Violinen mit rasanten Läufen und gekonnten Akzenten.

Für Arthur Fiedler und sein Boston Pops Orchestra schrieb Leroy Anderson seine witzigen Orchesterstücke. Köstlich wie Katze und Maus in „The Waltzing Cat“ einen Walzer aufs Parkett legten oder einfach Nonsens in „Fiddle-Faddle“ mit viel Spaß vom Podium kam. Sonderbeifall gab es dann natürlich für Schlagzeugerin Dessi Slava Kepenerova im „Konzert für Schreibmaschine und Sinfonieorchester“, bekannt als „The Typewriter“, für ihr Solo ohne einen Tippfehler.

Gleich beim ersten Auftritt mit dem Song „Glitter and Be Gay“ faszinierte Judith Caspari mit ihrer wandlungsfähigen Sopranstimme in der Rolle der Kunigunde aus dem Musical „Candide“ von Leonard Bernstein. Ohne sichtbare Mühe erreichte sie Spitzentöne, spielte mit lockeren Koloraturketten. Perfekt der Wechsel zu Eliza mit romantischer Verliebtheit in „Ich hätt‘ getanzt heut‘ Nacht“ aus „My Fair Lady“. Wunderbar von einem Samtteppich der Streicher getragen fühlte man sich in die Zeit der guten alten Musicals versetzt. Auch als Novizin Maria in „I Have Confidence“ aus dem Musical „Sound of Music“ von Rogers/Hammerstein zeigte die erst 25-jährige Sängerin starke Ausdruckswechsel und große Bühnenpräsenz. Nicht umsonst ist sie seit einem Jahr die Hauptdarstellerin im Musical „Anastasia“ in Stuttgart.

Nach der behutsamen, immer auf die Sängerin achtenden Begleitung mit vielen stilistischen Wechseln kamen die Konstanzer am Schluss noch einmal mit dem erfolgreichsten Musical aller Zeiten zum Zug: „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber. In der Suite gelang es Dirigent Kevin Griffiths in einem schönen Wechsel zwischen der dunklen „Phantom-Melodie“ und den lyrischen Abschnitten – nochmals Caspari mit „Think of You“ – die farbenreiche Partitur zum vollen sinfonischen Sound aufblühen zu lassen.

Champagner-Galopp, Happy New Year von Abba und dann erst der Radetzky-Marsch hinterließen ein begeistertes Publikum.