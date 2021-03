Von Schutzengeln und Winterglück

Friedrichshafen (sz) - Frost und Schnee gab es auch in diesem Winter reichlich, doch welche Erlebnisse bleiben letztlich wirklich in Erinnerung? In unserer „Impulse“-Serie, einer Plattform für die Geschichten von früher, geht es heute um die schönsten und spannendsten Erinnerungen an die eisige Jahreszeit.

Die Seegfrörne von 1963 ist für viele Häfler und auch für Edeltraud Krapf das Winter-Ereignis, das sie nie vergessen wird. Sie ist sehr sicher, dass sie und ihr Bruder damals als Erste von Langenargen nach Arbon gelaufen sind. Die Schlittschuhe hat sie immer noch. Ihre Erlebnisse wollte sie schon lange für ihre Kinder und Enkel aufschreiben, und nun war der Aufruf in der SZ der letzte Anstoß für sie.Hier ist ihr anschaulicher Bericht:

„Nach Monaten extremer Kälte ohne Wärmeeinbruch waren alle gespannt, ob es wohl nach 83 Jahren wieder einmal zu einer totalen Seegefrörenen kommen würde.

Es war Sonntag, 17. Februar 1963, als mein Bruder Alfred (damals 32 Jahre) und ich (23 Jahre), wie des Öfteren vorher, die Eislandschaft genießen wollten. Nach dem Mittagessen packten wir die Schlittschuhe und gingen los. Ich hatte schon vor Jahren meine Leidenschaft für den Eiskunstlauf entdeckt und war regelmäßig im damals noch neuen Eisstadion in Ravensburg zu Gast.

Um gepflegte Kreise und Figuren zu fahren, ist natürlich eine glatte Eisfläche Voraussetzung. Der See war aber nach und nach zugefroren, das Eis hatte sich verschoben und es hat darauf geschneit. Dadurch war das Eis uneben, der Schnee bremste den Lauf. Am besten war es, wenn tags durch die Sonne das Eis etwas angetaut und nachts wieder gefroren war. Wir waren auf der Suche nach einer idealen Fläche immer weiter auf den See hinausgefahren. Es war an diesem Tag ziemlich diesig.

Wir waren schon ein ganzes Stück über die Schiffsanlegestelle hinaus, die Silhouette von Langenargen war kaum noch zu erahnen, als wir plötzlich Stimmen hörten und aus dem Nebel Gestalten auftauchten. Es waren ein paar Männer, mit einem Schlitten, Seilen und Stangen ausgestattet. Sie berichteten uns, dass sie von Arbon kamen und der See durchgehend tragfähig wäre. Wir müssten nur geradeaus weiter, dann kämen wir nach Arbon.

Ohne lange zu überlegen, fegten wir los. Man konnte von keiner Seite Land sehen, es war nur noch die endlose Eisfläche und der Dunst, der alles verschluckte. Keine Menschenseele, kein Vogel, nur Stille und das Kratzen unserer Kufen. Wir stellten uns vor, dass es sich so ähnlich anfühlen müsste, wenn man in den endlosen Weiten Sibiriens unterwegs wäre.

Am späten Nachmittag erreichten wir zielgenau Arbon. Schnell fanden wir ein Gasthaus, wo wir einen heißen Tee zu uns nahmen. Es war klar, dass wir uns nicht lange aufhalten konnten, denn schon bald würde es dunkel werden. Also brachen wir auf, ohne jemanden verständigt zu haben. Der Dunst hatte sich zum Glück aufgelöst, als es dunkel wurde, strahlte der Himmel im Sternenlicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der Mond schien, aber es war hell genug, dass wir in weiter Ferne die Lichter von Langenargen blinken sahen.

Die klare Nacht brachte Kälte, bittere Kälte. Das Eis reagierte mit Bersten und bedrohlichem Krachen. Da waren ab und zu Risse und Spalten – bis zu 30 Zentimeter oder breiter. Es gehörte Mut dazu, drüberzusetzen. Wir kamen gut voran, aber irgendwann meinte Alfred, dass er unbedingt ausruhen müsse. Er war total fertig und die Füße schmerzten ihm. Er legte sich einfach aufs Eis. Leider war es so, dass mein Bruder reichlich schlecht ausgestattet war. Er hatte uralte Kufen herausgekramt, die man mit Schrauben an normalen Schuhen befestigen konnte – sogenannte Absatzreißer ohne jeglichen Schliff. Ich hatte Mühe, Alfred nach einer Weile dazu zu bewegen, dass er sich wieder aufraffte. Wir mussten unbedingt weiter. Es waren noch ein paar kleine Pausen nötig, bis wir es wieder ans Ufer geschafft hatten. Es war schon nach 22 Uhr, als wir glücklich – und hungrig – daheim angekommen sind. Sollte es tatsächlich Schutzengel geben, dann müssen sie an diesem Tag ganz nah bei uns gewesen sein.

Ich habe dann nochmal den Weg über den See gemacht. Am darauffolgenden Sonntag, es war ein strahlend schöner Tag, hatten wir uns mit unserer Cousine aus der Schweiz und deren Familie verabredet. Schon am Vormittag war das Eis voller Menschen, Tausende vergnügten sich. In der Nähe der Orte waren Buden aufgestellt zur Verköstigung und mit heißen Getränken. Man war unterwegs, entweder zu Fuß, mit Schlittschuhen oder dem Fahrrad. Vereinzelt waren auch Autos zu sehen. Das reinste Volksfest. Viele Menschen waren auf einer imaginären ,Straße’ in Richtung Schweiz und retour unterwegs. Alle waren fröhlich und gut drauf.

Wir hatten unsere Verwandten in Arbon getroffen und über den See zurück nach Langenargen geleitet. Sie wurden abends per Pkw zurückgebracht.

Damals gab es die ersten Kontakte zu Bürgern aus Arbon. Ein Jahr später hat die Gemeinde Langenargen ein Fest ausgerichtet und die Arboner Bürgerschaft eingeladen. Das war der Beginn von so mancher Freundschaft.“

An den Alltag mit der Freude über den ersten Schnee, mit dem Maronimann an der Ecke und dem ständig qualmenden Ofen erinnert sich Rotraut Binder aus Friedrichshafen. Auch sie hat einen Band mit Kindheitserinnerungen für ihre Enkelkinder zusammengestellt. Wir drucken einen Auszug daraus, den sie kurz und treffend „Winterglück“ genannt hat:

„Auch heute singen die Kinder noch ,Schneeflöckchen, Weißröckchen’ und freuen sich über den fallenden Schnee wie wir. Aber mit dem Textteil .… malst Blumen und Blätter …’ können sie vermutlich nur wenig anfangen. Uns war das alltäglich und trotzdem ein Faszinosum – die Formenvielfalt der Eisblumen an den Fenstern! Sie bildeten sich natürlich vor allem in den ungeheizten Räumen und hielten sich dort über Wochen, in denen man nicht mehr durch die geschlossenen Fenster nach außen schauen konnte. Wie oft habe ich mich damit beschäftigt, durch meinen Atemhauch oder die warme Hand das Eis an den Scheiben zum Schmelzen zu bringen!

Die Unbequemlichkeit eines Ofens, den man mit einigem Aufwand heizen und „bei Laune“ halten muss, kann ich heute gut entbehren und genieße den Komfort, den uns die Zentralheizung bietet. Wir hatten einen Kohleofen mit dem dazugehörigen Rohr aus Aluminium, das immer wieder silbern gestrichen werden musste und anschließend beim ersten Heizen lästerlich stank. Dieser Ofen hatte aber zwei unabweisbare Vorteile. Der eine: Ich konnte meine Zeichenblätter an die Ofentür halten und erhielt dann wunderschöne Brandränder, die eines alten Dokumentes oder einer Schatzkarte würdig gewesen wären. Natürlich war mir das verboten. Der andere Vorteil: Man konnte Äpfel daraufsetzen und zusehen, wie sie langsam runzlig wurden und die Schale platzte. So gut haben seither Bratäpfel nie mehr geschmeckt, da konnte das Rezept noch so raffiniert sein. Und der Duft, der dann durchs Wohnzimmer zog! Mit dem Einzug der damaligen Moderne – einem Ölofen – war das dann leider vorbei!

Auch in der Stadt hatte der Winter für uns neben den Schleifbahnen, die sich manche Kinder verbotenerweise mit Wasser auf gepflasterten Flächen schufen, noch etwas Besonderes zu bieten: Am zentralen Platz meiner Heimatstadt stand dann der Maronimann, der sommers Eis anbot, mit seinem qualmenden Ofen und verkaufte heiße Maroni.

Wenn er sie mit der Schaufel in die papierene Spitztüte hineinkippte – ohne sie einzeln abzuzählen -, konnte man es kaum erwarten, die meist stark angekokelten Maronen heraus zu klauben. Wir haben uns dabei oft die Finger und den Mund verbrannt – sofern wir uns den Luxus einer Tüte Maroni überhaupt leisten konnten.“