„Von Schiedsrichter-Vereinsforen halte ich nichts“

Bei der Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen am Montagabend im Münzhof Langenargen (SZ berichtete) sprach Peter Schlefsky mit Schiedsrichter-Obmann Josef Ringer vom Bezirk Bodensee über die aktuelle Situation der Häfler SRG und Tendenzen des Schiedsrichterwesens in der Region.

Gelegentlich ist zu hören, dass die Häfler SRG mit Personalproblemen zu kämpfen habe. Stimmt das?

Nein. Richtig ist aber, dass vor einem Jahr der Neulingskurs der Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen mangels Teilnehmer ausgefallen war. So etwas schlägt erfahrungsgemäß zuallererst auf den Jugend- und Reservebereich durch. In so einer Situation muss man immer ein oder zwei Jahre kämpfen, um die fehlende Anzahl mit nachfolgenden Kursen wieder auszugleichen. Hinzukommt, dass die 14- und 17-Jährigen eines Jahrgangs einfach nicht gleich im Aktivenbereich eingesetzt werden. Das braucht noch etwas Zeit.

Sind die Anforderungen für eine vergleichsweise kleine Schiedsrichtergruppe wie derjenigen von Friedrichshafen in den vergangenen Jahren nicht auch gewachsen - etwa durch zusätzliche Ansetzungen der Vereine für Testspiele oder beim Hallenfußball?

Hier am Bodensee ist die Anzahl der Spiele pro Saison eher gleichbleibend bis leicht rückläufig. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in der Tendenz weniger Vereinsmannschaften als früher am Spielbetrieb der Kreisliga A und B teilnehmen. Deshalb sind hier auch weniger Partien mit Unparteiischen zu besetzen. Wenn dann doch einmal Not am Mann ist, dann helfen die benachbarten SRG-Gruppen von Wangen und Ravensburg aus. Und seit Jahrzehnten wird auch ein Austausch mit dem angrenzenden südbadischen Bereich gepflegt.

Wie verhält es sich, wenn vermehrt ältere Schiedsrichter ihr Ehrenamt an den Nagel hängen und nicht mehr Spiele leiten wollen: Wäre in diesem Fall ein Engpass vorprogrammiert?

Die älteren Schiedsrichter, die im Alter zwischen 60 und 70 Jahren aufhören und zuvor überwiegend Reservespiele geleitet haben, sind Kameraden, die in der Regel 50 bis 70 Spiele pro Saison geleitet haben. Wenn da jemand aufhört, dann brauchst du drei oder vier, die nachrücken. Das liegt daran, dass die jüngeren Kollegen nicht mehr bereit sind, so viele Partien in der Saison zu pfeifen wie die Älteren. Diese Tendenz, die wir bezirks- und auch verbandsweit beobachten, könnte sich in naher Zukunft negativ auf den Reservebereich auswirken.

Welchen Beitrag kann der Württembergische Fußballverband leisten, damit möglichst regelmäßig Schiedsrichter-Neulingskurse in den einzelnen Fußballbezirken zustande kommen?

In den vergangenen Jahren haben wir uns zusammengesetzt und die Schwierigkeiten im Schiedsrichterwesen herausgearbeitet. Dabei haben wir festgestellt, dass das Problem nicht die Gewinnung neuer Schiedsrichter darstellt, sondern vielmehr die Erhaltung der Unparteiischen. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass uns die Kursabsolventen nach Erwerb der Schiedsrichterlizenz in den ersten drei Jahren oft wieder abspringen. Daran müssen wir arbeiten. Der Verbandsschiedsrichterausschuss, dem ich seit zwei Jahren angehöre, hat einen Antrag zum nächsten wfv-Verbandstag gestellt. Wir fordern, einen weiteren Beisitzer zu etablieren, der sich ausschließlich um die Schiedsrichter-Erhaltung kümmert und den Ausschuss der Schiedsrichtergruppen verstärkt.

Welche weiteren Maßnahmen sind geplant? Sollen die Vereine künftig mehr dafür berappen, falls sie zu wenig Unparteiische für den Spielbetrieb abstellen?

Wir sind uns einig darüber, dass wir vonseiten des Bezirks im Moment nicht an den Strafen drehen werden. Vielmehr wollen wir erreichen, dass wir denjenigen Vereinen, die mehr Schiedsrichter als nötig haben, finanziell dafür belohnen wollen. Wobei wir, im Vergleich zu anderen Fußballbezirken im wfv und anderen Fußballverbänden, immer noch recht gut dastehen. Anders als etwa in Bayern können wir derzeit alle Partien von der E-Jugend hinauf bis zu den Aktiven mit geprüften Schiedsrichtern besetzen. Auch die zwischenzeitliche Durststrecke bei den Reservespielen, als wir für eine Saison aus personellen Gründen unsere Ansetzungen zurückfahren mussten, haben wir bewältigt.

Immer wieder wird bei den jährlich abgehaltenen Vereinsforen die mangelnde Beteiligung der Vertreter der rund 30 Klubs im Zuständigkeitsbereich der SRG Friedrichshafen beklagt. Ist das für Sie ein Hinweis für die fehlende Attraktivität des Schiedsrichter-Ehrenamts entlang des württembergischen und bayerischen Bodenseeufers?

Ich selbst halte nichts von Schiedsrichter-Vereinsforen. Es ist doch so, dass sich bei den Vereinen die Zuständigkeiten bei den Abteilungsleitungen über die Jahre hinweg personell dermaßen schnell ändern. Das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, mit dem derartige Foren organisiert werden müssen. Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang, dass jeder Verein ebenso mit dem nachlassenden ehrenamtlichen Engagement zu kämpfen hat wie wir bei der ehrenamtlich ausgeübten Schiedsrichtertätigkeit.

Was halten Sie von der Möglichkeit, vonseiten der SRG-Ausschüsse und des Fußballbezirks Bodensee direkt auf die betroffenen Vereine zuzugehen?

Wenn ich mit den Vereinen ins Gespräch kommen möchte, dann gehe ich zu den Staffeltagen. Da sage ich, was Sache ist und wie es derzeit im Schiedsrichterwesen des Bezirks aussieht. Für mich ist das viel wirksamer, da habe ich dann sicherlich den richtigen Ansprechpartner am Tisch.