Von Rollerfahrer beleidigt

Die Polizei Friedrichshafen hat Ermittlungen gegen einen 26-jährigen Motorroller-Fahrer eingeleitet, nachdem dieser am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Friedrichstraße in Friedrichshafen mutmaßlich einen 55-jährigen Autofahrer belästigt hat. Nach Angaben des Autofahrers fuhr der Rollerfahrer zunächst hinter dem Wagen und wollte rechts über den eingezeichneten Fahrradweg überholen. Weil dies aufgrund eines Radfahrers misslang, habe der 26-Jährige gegen den rechten Außenspiegel geschlagen und daraufhin links überholt. An der Kreuzung Olgastraße sei er zunächst mit sehr geringer Geschwindigkeit vor dem Auto hergefahren und habe nach etwa 100 Metern ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand abgebremst, sodass der 55-Jährige zum Anhalten genötigt wurde. Im weiteren Verlauf habe der aufgebrachte Zweiradfahrer mit der Hand auf die Motorhaube geschlagen und seinen Kontrahenten beleidigt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung eingeleitet.