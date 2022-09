Von Pendlerbrezel bis zum Park(ing)-Day

Die Stadt Friedrichshafen beteiligt sich zum ersten Mal an der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) vom 16. bis 22. September. Dafür wurde ein buntes Programm und ein autofreier Tag organisiert. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

„Wir wollen die Europäische Mobilitätswoche nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern das Thema ,Nachhaltige Mobilität’ stärker ins Bewusstsein zu bringen“, so Franziska Bosch, Abteilungsleiterin in der Abteilung Mobilität und Verkehr der Stadt Friedrichshafen. Gemeinsam mit der Stadtmarketing GmbH koordiniert Bosch das Projekt.

Es gibt Aktionen, die von der Stadt und Partnern angeboten werden. So gibt es verschiedene firmen- oder verwaltungsinterne Maßnahmen, die die Mitarbeitenden zur Nutzung nachhaltiger Mobilitätsangebote animieren sollen. Dazu gehört, dass Mitarbeitende im Rathaus eine Pendlerbrezel erhalten, wenn sie im Aktionszeitraum mit dem Rad zur Arbeit fahren. An mehreren Ampeln im Stadtgebiet können Quizfragen zum Thema Mobilität gelöst werden und bunte Luftballons machen an Fahrradständern auf das Angebot aufmerksam.

Zahlreiche Partner beteiligen sich an der Woche mit eigenen Angeboten: Bei Tante Emma´s Bruder gibt es zehn Prozent Rabatt auf die Lastenradmiete (Code „ParkingDay2022“ unter www.lastenrad-fn.de) und Kunden, die mit dem Rad kommen, erhalten eine „Landjägerin“ geschenkt. Das Bündnis 90/Die Grünen lädt am Freitag, 16. September, zum Camping in der Olgastraße ein und die Deutsche Bahn stellt am Tag der Schiene das Bahnhof-Modernisierungsprogramm für den Stadtbahnhof Friedrichshafen vor.

Neugierige können am 19. und 20. September die Leitstelle des Instituts für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) Friedrichshafen kennenlernen. Von 9 bis 15 Uhr kann die Leitstelle im RITZ im Fallenbrunnen besucht werden. Bei der Helm-Kampagne „Schütze dein Bestes” wird den Schülerinnen und Schülern am Karl-Maybach-Gymnasium der Wert der Fahrradhelme erläutert.

Um die Zukunft der Mobilität geht es am Mittwoch, 21. September um 18 Uhr bei einer Podiumsdiskussion an der Zeppelin Universität. Trends im nachhaltigen Wassersport zeigt die Interboot auf der Messe Friedrichshafen im Green Area der Halle B 3. Außerdem lädt die VHS Friedrichshafen zum Mobilitätstag und zum Tag der offenen Tür am Freitag, 16. September, und Samstag, 17. September, ein, unter anderem mit Beteiligung des 18° Grad BikeStore.

Am Park(ing)-Day, Sonntag, 18. September, einem autofreien Tag, verwandelt sich die Nordstadt in eine Aktions- und Festmeile. Die Parkplätze in der Charlottenstraße werden in frei gestaltbare Räume – in kleine Parks – umgestaltet. Für den Verkehr bleibt die Charlottenstraße und der Markthallenvorplatz am Park(ing) Day gesperrt. Es gibt Aktionen auf den Parkflächen bei Musik und Bewirtung.

Auf der Bühne auf dem Markthallenvorplatz gibt es ein Programm. Um 12 Uhr werden die besten Teams und Radlerinnen und Radler beim Stadtradeln gewürdigt. Ab 12.15 Uhr spielt der Seehasenfanfarenzug und ab 12.30 Uhr findet vor der Kirche St. Canisius eine Fahrradweihe mit anschließendem Kirchplatz-Hock statt. Ab 13 Uhr spielt die Jazzband und ab 15 Uhr treten das Gitarren-Trio, das Percussion-Ensemble und das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Friedrichshafen auf. Zusätzlich zeigen um 14 Uhr und um 16 Uhr die Sportlerinnen und Sportler vom RRMV Kunst- und Einradverein im Kreuzungsbereich Charlottenstraße und Katharinenstraße ihr Können.

„Wir haben bisher Anmeldungen für Flohmarkt-Stände, einen Bücher-Tausch-Tisch, Tanzangebote und afrikanische Flechtfrisuren von den Anwohnern erhalten. Wer noch eine Idee hat – sei es für einen Stammtisch mit Freunden, einen Spielenachmittag, Vorführungen, Mitmachaktionen oder einen kleinen Verkaufsstand – darf sich gerne bei uns bis Freitag, 16. September, oder vor Ort am Infostand ab 10 Uhr melden“, so Juliane Hering, die das Projekt EMW für ihre Bachelorarbeit begleitet.