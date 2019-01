Im Tafelladen in der Keplerstraße ist wieder Leben eingezogen. Nach dem Wasserschaden in der Woche vor Neujahr kann im Geschäft jetzt wieder zu den normalen Öffnungszeiten eingekauft werden. Von Normalität kann allerdings noch keine Rede sein. Viele der Regale sind längst nicht so voll, wie sie sein könnten und sogar gänzlich leer – trotz großer Spendenbereitschaft seitens der Häfler Bevölkerung. Aber auch Versicherungsfragen müssen derzeit noch geklärt werden, wie Elke Rumpf vom Vorstandsteam des Tafelvereins betont.

„Der Gutachter war inzwischen da“, sagt Elke Rumpf. „Es stehen allerdings noch umfangreiche Sanierungsarbeiten innerhalb der Lager- und Kellerräume an. Die Summe der Gesamtschäden ist nicht absehbar. “ Deshalb müsse man verschiedene Warten provisorisch in einem Raum im Allmand-Carré, der ebenfalls der Kreisbaugenossenschaft gehöre, lagern, betont sie. Damit seien natürlich gewisse Umständen verbunden und ein spontanes Auffüllen leer gewordener Regale nicht möglich. „Bis alles wieder ganz normal läuft, müssen wir also sicher noch etwa zwei Monate improvisieren“, so die Prognose.

Es ist kurz nach 10 Uhr an diesem Donnerstagmorgen. Die ersten Kunden sind bereits im Laden. Viele andere warten noch darauf, eingelassen zu werden. Die allermeisten, die heute gekommen sind, bringen einen Migrationshintergrund mit, kommen größtenteils aus Kasachstan, Syrien, der Türkei, Polen oder anderen Ländern. Die bewährte Auslosung des Eintritts per Nummernvergabe wurde schon im alten Tafelladen in der Hofenerstraße praktiziert. Nach wie vor werden auch nur etwa fünf Kunden gleichzeitig eingelassen, um Gedränge zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten.

„Wir sind fast immer hier. Für mich ist dieser Laden lebenswichtig“, sagt eine russischstämmige Rentnerin. „Mir bleiben nach Abzug aller Fixkosten noch 250 Euro im Monat. Das ist nicht viel. Deshalb ist die Tafel für mich und andere Leute mit kleinem Auskommen eine große Hilfe, bestätigt eine ältere Dame. Mustafa Jileley kommt aus Syrien. Er kauft heute eine Packung Pampers für einen Euro, Kopfsalat für 20 Cent, Paprika für 10 Cent pro Stück, Äpfel für jeweils 5 Cent, auch Nudeln, Orangen, ein paar Bananen, vier Tüten Chips und ein paar Brötchen – für seine Familie und die seines Sohnes, der ihm beim Tragen behilflich ist. „Ich kaufe regelmäßig hier ein. Das zufällige Ziehen einer Nummer ist eine gute Sache. Dann gibt’s nicht soviel Drängelei im Laden“, sagt er. „Eine Nussschnecke vom Bäcker hätten wir uns normalerweise nicht geleistet“, sind sich Nelli Grimmel und Josef Bobb einig. Die beiden Rentner sind Nachbarn und stammen aus Kasachstan. „Wir sind vor allem dankbar, dass so viele Ehrenamtliche hier für uns arbeiten – und dass nach dem Wasserschaden der Laden endlich wieder geöffnet ist.“

Zu den Ehrenamtlichen der Tafel gehört Ingrid Bader – sie sitzt heute an der Kasse. „Die Leute brauchen uns. Ihnen geht es nicht so gut und ich möchte helfen. Ich mache schon seit acht Jahren gerne mit“, erklärt sie ihre Motivation. Noch relativ neu im Helferteam ist Monika Kruschwitz. „Ich habe bisher gute Erfahrungen gemacht. Ich habe festgestellt, dass die Leute vor allem auch Schokolade und alle Form von Süßkram mögen“, sagt sie. Wie der Umgangston unter den Kunden ist? „Manche sind sehr fordernd, andere lieb und dankbar. Wie im ganz normalen Leben eben“, sagt Monika Kruschwitz.