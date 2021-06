Von Leberkäsewecken und fleischfressenden Pflanzen

Das Kulturhaus „Caserne“ hat am Freitagabend nach langer Pandemie-Zwangspause die erste kulturelle Veranstaltung mit Publikum präsentiert. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen, fanden sich an die 100 Kulturhungrigen zu einem Comedy-Slam unter freiem Himmel ein.

Die Freude war den Besuchern anzusehen, dennoch sprach Geschäftsführer Claus-Michael Haydt auch von vielen Verunsicherten. Obwohl sich die Menschen auf solche Ereignisse wie diese freuten, herrschen noch große Zweifel. Dies bestätigten dem Geschäftsführer die unzähligen Telefonate und Fragen der letzten Tage im Hinblick auf bevorstehende Veranstaltungen. „Es war sehr stressig, aber irgendwie auch schön, denn man hat die Vorfreude der Anrufer vernommen“. Zudem gab es viele positive Rückmeldungen. „Die Menschen sind froh darüber, wieder ein Stück weit Normalität zu erleben“.

Laut Claus-Michael Haydt macht es sich bei dieser ersten Veranstaltung bemerkbar, dass alles erst wieder so richtig in Schwung kommen muss, dennoch zögerten viele Menschen. Für den Geschäftsführer ein Grund mehr, den Comedy-Slam und weitere kulturelle Programmpunkte im Freien anzubieten. Nichtsdestotrotz freut sich Haydt und sein Team: „ Auch wenn es einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, schätzen wir uns alle sehr glücklich nach dieser langen Durststrecke überhaupt wieder Publikum im Kulturhaus begrüßen zu dürfen.“

Glücklich schätzten sich auch die sechs Kandidaten auf der Bühne, die nacheinander jeweils zehn Minuten Zeit hatten, um das Publikum für sich zu gewinnen. „Wahnsinn, keine Bildschirme“, entfuhr es dem ersten Künstler Jochen Prang, der in seinem Programm sein Trauma als Plattenaufleger auf Hochzeiten verarbeitete, aber natürlich auch einen Rückblick auf das vergangene Corona-Jahr zur Sprache bringen musste: „Meine Frisur gleicht der einee Turnlehrers, der zu lange unter dem Reck gestanden hat.“

Klassisch wurde von den anderen Mitstreitern auch das ein oder andere Klischee bedient. Marie Theres aus München setzte sich gar mit einem Leberkäsewecken vor ihre fleischfressende Pflanze, „nur um ihr zu zeigen, wer der Boss ist!“. Überzeugen konnte am Ende der sehbehinderte Timur Turga aus Köln, der seine „Sicht“ auf die Dinge dem begeisterten Publikum nahe brachte. Scharfsinnig und mit einer frechen Prise Selbstironie kommentierte er seine alltäglichen Hürden. „Ich könnte schon ohne meinen Blindenstock auf die Bühne kommen, aber dann müsste ich halt kriechen.“ Mit einem Seitenhieb auf übertriebene Helfer im Alltag („Da wurde ich am Bahnhof vor lauter Hilfsbereitschaft gezwungenermaßen in einen Zug gesetzt und dann war es auch noch der falsche.“) hatte er die meisten Lacher und Sympathien auf seiner Seite.

Gelacht wurde sehr viel an diesem Abend und das brauchte es nach so langer Zeit, darin waren sich alle zufriedenen Besucher einig.