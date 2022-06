Von Italien nach Wiesloch: Finder sucht nach Besitzern eines Kinderschuhs

Ein Kinderschuh, der einer Familie aus dem Kreis Konstanz in Italien verloren gegangen ist, hat es dank eines Finders bis nach Wiesloch geschafft. Nun fehlt nur noch der Kinderfuß und das passende Pendant dazu, um den herangetragenen "Fall" für die Polizei abzuschließen.

Zurück nach Wiesloch gelangt ist der Schuh durch einen Mitarbeiter einer Mannheimer Agentur. Der Mann war geschäftlich mit seinem weißen Mercedes Sprinter auf der Rückreise von Italien nach Deutschland, als er an einer Tankstelle vor Mailand hinter einem dunklen Mercedes Viano-Van anhielt und tankte.

Als die Familie mit Kindern vor ihm weiterfuhr, ist ihm aufgefallen, dass diese einen Kinder-Croc mit Blumenmuster verloren hatte.

Er und sein Mitfahrer steckten den Schuh ein, in der Hoffnung, den Van einzuholen und den Schuh zurück zu geben. Zunächst einmal ohne Erfolg.

Anfrage beim Polizeirevier Konstanz

Der Finder konnte sich noch an das Konstanzer Kennzeichen des Vans und den Fahrer, der einen grauen Bart hatte, erinnern. Er wandte sich deshalb an das Polizeirevier. Allerdings waren diesem die Hände gebunden. Wie angedacht, eine Recherche bei den Autozulassungen durchzuführen, scheiterte an den rechtlichen Hürden.

Wer vermisst diesen Kinderschuh?

Weil die Suche nach der Familie offenbar eine Herzensangelegenheit für den Finder ist, wendet sich die Polizei mit einer Pressemeldung an die Öffentlichkeit.

Die Besitzer können sich daher bei der Polizei Konstanz unter Telefon 07531/9950 melden.