Von Friedrichshafen jetzt auch nach Kayseri fliegen

Corendon-Airlines plant ab Sonntag, 28. Juni, Nonstopflüge vom Bodensee-Airport in die türkische Großstadt Kayseri. Dies teilt der Flughafen in Friedrichshafen mit. Mit einem wöchentlichen Flug (Sonntag) ist das im Inland gelegene Kayseri dann wieder mit Friedrichshafen verbunden. Zum Einsatz kommen modernste Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800. Damit erweitert Corendon-Airlines ihr Sommerflugprogramm am Bodensee-Airport. Auch Antalya, Hurghada, Heraklion und Rhodos sind ab Sommer ab Friedrichshafen geplant. Im Winter 20/21 sind die kanarischen Inseln Fuerteventura und Gran Canaria direkt erreichbar.