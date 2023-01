Aufgespießt: Von fliegenden Flugzeugtüren und fehlendem Anstand

Genau 55 Euro. So viel musste ein Mann zahlen, der mit seinem E-Auto ein paar Minuten mit voll geladenem Akku an einer Ladesäule stand und deshalb einen Strafzettel bekam. Ein bisschen mehr Nachsicht hätte da sicher gut getan. Aber selbst, wenn man der Meinung ist, dass das Knöllchen angemessen war: Der Fall wirft ein Schlaglicht auf eines der vielen Probleme der E-Mobilität. Beim Parken an der Ladestation ist Deutschland nämlich ein einziger Flickenteppich. Wer wann und wie lange an einer Ladesäule stehen darf, ist überall anders. Und nicht mal, wenn Kommunen die gleichen Schilder benutzen, ist alles eindeutig. Denn was genau zum Beispiel „Ladevorgang“ bedeutet, hat der Gesetzgeber nirgends festgelegt.

Volle Hütte, volle Packung: Die Premiere unserer Volleyballer in der neuen Bodensee-Airport-Arena war sportlich ein Reinfall. In der Bundesliga-Tabelle wirkt sich das nicht besonders aus, in der Champions League haben es die Jungs wieder viel besser gemacht. Was bei der Premiere in der neuen Heimspielstätte allerdings mal wieder deutlich wurde: Die Fans stehen hinter dem VfB. Zumindest dann, wenn er in Führung liegt. Hat der Gegner mal einen Lauf, wird es recht schnell recht ruhig in der Halle. Schade. Genau in diesen Momenten bräuchte die Mannschaft die Hilfe des Publikums ganz besonders.

Beauftragter der Bundesregierung für Bürokratieabbau – kein schlechter Titel, den sich Staatssekretär Benjamin Strasser, Ravensburgs Oberliberaler, nebenamtlich ans Revers heften kann. Was man da so macht, als amtlicher Bürokratieabbauer? Die Zahl der Staatssekretärs-Runden zum Bürokratieabbau vervierfachen, zum Beispiel. Aber Spaß beiseite: Das Ziel der FDP an der Stelle ist ehrenwert. Und am Ende werden alle Beauftragten an ihren Taten gemessen.

Ganz schön Glück gehabt haben einige Kinder und Erwachsene in Liebenau. Als kurz vor dem Jahreswechsel ein Flugzeug über dem Meckenbeurer Ortsteil seine Tür verliert und diese in einen Garten der dortigen Klinik fällt, befinden sie sich wenige Meter entfernt. Beim Verein des Piloten ist man erleichtert, dass dabei niemand zu Schaden kam – was die Zeugen in Liebenau aber lediglich aus der Zeitung erfuhren. Die finden das zurecht befremdlich. Auch der Pilot meldete sich bisher nicht bei ihnen. Klar, das Ganze ist inzwischen ein juristisches Verfahren und da ist man als mutmaßlich Verantwortlicher mit Äußerungen vorsichtig. Aber das bedeutet doch nicht, dass man auf Anstand verzichten muss, oder?

Mehr Anstand wünschen sich auch viele Polizisten und andere Einsatzkräfte. Die Bilder der Silvesternacht wirken noch nach. Solche Zustände gab es bei uns in der Region nicht. Das ist die gute Nachricht. Aber auch hier sind die Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten vermehrt mit hitzigen Situationen und sinkendem Respekt konfrontiert. Allerdings dürfte das nicht der einzige Bereich mit einer solchen Entwicklung sein. Mehr Respekt, Höflichkeit und Empathie würde uns im Sinne des Miteinanders überall in der Gesellschaft gut tun – von der Supermarktkasse übers Krankenhaus bis zum Polizeieinsatz.