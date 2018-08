Die Spielvereinigung Lindau hat am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Wie startet eine Mannschaft, die zum Aufstieg verdammt ist? Mit einem 2:2 Unentschieden gegen die SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz. Für Furore sorgten am Samstag und Sonntag dafür andere Mannschaften.

Der TSV Eriskirch hatte eine bescheidene Vorbereitung und der Gegner war übermächtig. Die VfB U23, eine der Topteams der Liga gab seine Visitenkarte ab. Nun, wer in den vergangenen Jahren die Spiele des TSV Eriskirch und der VfB U23 genauer unter die Lupe nahm, der stellte fest: Der Sieger hieß fast immer TSV Eriskirch. Am Sonntag war es beim 3:1 auch so. „Statistiken sind etwas für Leute, die nicht sehen, dass der Fußball ein ergebnisorientierter Sport ist. 70 Prozent Ballbesitz, viele gute Chancen und am Ende ein 1:3. Es war wie immer gegen Eriskirch“, sagte Wolfgang Fluhr. Der Trainer des VfB freuts ich auf den nächsten Gegner, Tabellenführer TSV Schlachters. „Mir ist so eine Aufgabe lieber. Da wissen wir, was uns erwartet.“

Das Ergebnis war klar. 2:0 siegte Achberg, ein weiterer Favorit, beim FC Friedrichshafen, der vor einer schweren Saison steht. Nur: Das Team von Spielertrainer Damir Alihodzic zeigte eine starke Leistung, verpasste das mögliche 1:0 und wurde in der Folge bestraft. „Achberg ist nicht unsere Kragenweite. Wir müssen gegen andere Mannschaften die Punkte holen, die mit uns auf Augenhöhe spielen. Der Auftritt meiner Mannschaft stimmt mich positiv“, meinte Damir Alihodzic.

Beide Aufsteiger mussten am Sonntag Lehrgeld bezahlen. Der FC Kosova konnte zumindets die ersten 15 Minuten gut mithalten, danach übernahm die SGM Fischbach-Schnetzenhausen das Kommando und siegte mit 2:1. „Wir sind immer ruhig geblieben, auch als ein bisschen Hektik aufkam. Gegen Ende der Partie konnten wir auch konditionell zulegen“, meinte SGM-Abteilungsleiter Andreas Zimmer. Der zweite Aufsteiger FV Langenargen unterlag zu Hause gegen den SV Oberteuringen ebefalls mit 1:2. Eine Etage höher ist die Luft schon etwas dünner.

Viele Fehlpässe und recht wenig Bewegung im Mittelfeld, ein längerer offensiver Durchhänger zu Beginn der zweiten Halbzeit und Leistungsträger, die noch nicht zurück im Kader sind: Die SpVgg Lindau ist auf der Suche nach ihrer Form. Marco Mayer hat nach dem 2:2 gegen Hege/Nonnenhorn/Bodolz ein hartes Stück Arbeit vor sich, das Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft zu schließen. Viel Zeit bleibt ihm nicht – warten doch mit der U23 des VfB und dem SV Achberg zwei Topteams der Liga zeitnah auf die Lindauer.