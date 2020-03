Von Einkaufshilfe bis Kinderbetreuung: Alle Hilfsangebote in der Region im Überblick

Zwischen Alb und Bodensee helfen sich Menschen gegenseitig in der Corona-Krise - egal ob beim Einkaufen, bei der Kinderbetreuung oder wenn andere Not groß ist. Was im einen Ort mit schnell ins Leben gerufenen Facebook-Gruppen funktioniert, machen andere per Whatsapp - oder mit dem klassischen Telefon.

Eines haben die Angebote immer gemeinsam: Sie sind von Menschen aus der Region für Menschen in der Region. Schwäbische.de hilft, die Angebote und Hilfesuchenden zusammenzuführen.

In unserer Tabelle finden Sie alle entsprechenden Hilfsangebote der Region. Suchen Sie einfach nach Ort, Schlagwort oder Begriff - oder wählen Sie eine der Kategorien

Einkaufen

Nachbarschaftshilfe

Facebookgruppe/Netzwerk

Sonstige Hilfen

Fehlt etwas in der Liste, oder haben Sie einen Fehler entdeckt? Nutzen Sie das Formular unten um uns zu informieren!